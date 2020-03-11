شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب: زيادة 40% فى معدلات مشاهدة فيديوهات القطط على الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط من بين المحتوى الأكثر مشاهدة على الانترنت، وكشف موقع يوتيوب أن المستخدمين فى جميع أنحاء العالم شاهدوا مقاطع بعنوان "مقاطع فيديو للقطط '' أكثر من 55 مليون مرة فى عام 2019، ويمثل هذا زيادة بنسبة 40 فى المئة عن العام السابق، حيث يبحث مالكو القطط عن طرق جديدة لترفيه حيواناتهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استفاد منشئو المحتوى على موقع يوتيوب من هذا السوق المتخصص والناشئ، وينتجون كما كبيرا من المحتوى المصمم خصيصًا للقطط، إذ يشغل مالكو الحيوانات الأليفة بانتظام مثل هذه المقاطع على يوتيوب لقططهم لساعات طويلة، أثناء انشغالهم بفعل شيء ما أو أثناء وجودهم خارج المنزل.

كان Paul Dining ، وهو مصور للحياة البرية ونشط على يوتيوب لمدة 10 سنوات، المستفيد الأكبر من هذا الاتجاه الغريب، إذ بدأ هذا النشاط الخاصة بفيديوهات الترفيه الحيوانى منذ خمس سنوات، وبعضها يمتد لعدة ساعات ويضم الطيور والفئران والسناجب.

تم نشر أحد مقاطع الفيديو الخاصة به بعنوان "مقاطع فيديو للقطط والكلاب: 8 ساعات من الطيور والسنجاب المرح '' فى 9 فبراير 2019 وحقق 2.1 مليون مشاهدة تقريبًا.

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ويقول موقع يوتيوب إن 1.7 مليون مشاهدة من هذه المشاهدات جاءت فى السنة الأخيرة، كما أن فيديو نشر بعنوان "مقاطع فيديو للقطط لمشاهدتها" لأول مرة فى عام 2016 وحقق حتى الآن من 4.5 مليون مشاهدة.

على قناته على يوتيوب، يقول داينينج ببساطة: "لقد أنتجت المئات من مقاطع فيديو الحياة البرية التى تعرض الطيور النادرة والطيور غير النادرة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لأروع الأماكن التى يمكن زيارتها".

ويبدو أن أكبر نجاحاته تستهدف المستهلكين من غير البشر، إذ تمثل مقاطع الفيديو الخاصة به 8 من أصل 10 من مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة لقطط على مستوى العالم، كما حققت قناته أكثر من 175 مليون مشاهدة.