تكنولوجيا: ساعة Montblan الجديدة تدعم شبكات LTE وتنطلق بسعر 1170 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Montblanc مؤخراً إصدارها الجديد من الساعات الذكية التي تعرف بساعة Summit 2 Plus والتي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات LTE، كما تتوفر بسعر 1170 دولار.

قدمت شركة Montblanc ساعة Summit 2 الذكية منذ عامين تقريباً، حيث تميزت بنظام Wear OS ورقاقة معالج كوالكوم Wear 3100، لذا جاءت الساعة الذكية بآداء أكثر كفاءة من الإصدارات الأخرى من ساعات الأندوريد، واليوم تقدم الشركة إصدارها الجديد Summit 2 Plus بسعر أعلى ومميزات أكثر.

تتميز ساعة Summit 2 Plus الذكية بدعم الإتصال المستقل بشبكات LTE عبر شركة الناقل Verizon، حيث يضاف 175 دولار على سعر الساعة الذكية 1170 دولار للخدمة.

وتنطلق ساعة Montblan الجديدة بتصميم أنيق وحجم أكبر، حيث تم زيادة حجم وجه الساعة الذكية من 42 مم إلى 43.5 مم، أيضاً تتميز الساعة بتصميم من الفولاذ الخالص، مع سوارة بحجم 22مم، كما تقدم Montblan عدد 4 من النماذج المختلفة للساعات الذكية منها تصميم من أسود من الفولاذ DLC، وتصميم أخر من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونموذج مميز باللون الذهبي الوردي، ونموذج أخير من الفولاذ البرونزي.

أيضاً تضم ساعة Summit 2 Plus الذكية رقاقة Wear 3100 المستخدمة في الإصدار السابق، كما تتميز بذاكرة 1 جيجا بايت رام، كما تعد أولى الساعات الفاخرة التي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات LTE.

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وتدعم Montblanc ساعتها الذكية الجديدة بقدرة بطارية 440 mAh التي توفر عمر شحن ما بين 24 إلى 36 ساعة مع ميزة الإتصال بشبكات LTE، بينما تستمر بعمر شحن حتى يومين دون ميزة LTE، مع نمط أخر في الساعة يمكن أن يدعم زيادة عمر الشحن من 3 إلى 5 أيام.

ساعة Summit 2 Plus الذكية تأتي بمقياس للتسارع، مع مستشعر للإضاءة المحيطة، ومقياس للإرتفاع، والبارومتر، البوصلة، مع نظام GPS جديد مدمج لتحديد المواقع، كما تتيح الساعة الذكية تلقي المكالمات، وتأتي ببعض التطبيقات المدمجة من بينها Timeshifter، وMontblanc Travel Info الذي يقدم معلومات عند السفر مع مترجم صوتي.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بميزة دعم المستخدم بتدريب شخصي للياقة البدنية، مع إستشعار مستوى توتر المستخدم وفقاً لضربات القلب.

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