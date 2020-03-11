مبيعات هواتف iPhone تراجعت بنسبة 50 في المئة في الصين بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - تفشي فيروس كورونا يتسبب في خراب العالم بأسره، فهذا الفيروس لم يصيب آلاف الناس فقط، بل قتل أيضًا عددًا كبيرًا من الأشخاص المصابين. ومع ذلك، فإن لهذا الفيروس آثار كبيرة على الشركات أيضًا، فهناك الكثير من الشركات التي تعاني بسبب هذا الفيروس، بما في ذلك شركات الطيران ووكالات الأسفار والفنادق وما إلى ذلك.

حتى الشركات التقنية مثل آبل تأثرت بسبب هذا الفيروس، فقد أظهر تقرير حديث صادر عن صحيفة South China Morning Post أن مبيعات هواتف iPhone في الصين قد تراجعت بنسبة تصل إلى 50 في المئة. ووفقا للأرقام، قد تمكنت شركة آبل من شحن ما يقرب من 500 آلف وحدة فقط من هواتف iPhone في شهر فبراير الماضي.

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هذا يُمثل أقل من نصف ما قامت الشركة بشحنه في شهر يناير من العام 2019 حيث قُدرت الشحنات بنحو 1.27 مليون وحدة. وقد قيل أن الركود يُعزى إلى تفشي فيروس كورونا، مما أجبر العديد من الشركات على وقف عملياتها مؤقتًا، بما ذلك الشركات التي تورد المكونات لشركة آبل.

لقد أغلقت شركة آبل متاجرها في الصين لمدة أسبوعين تقريبًا في شهر فبراير الماضي، مما أثر بلا شك على مبيعات منتجاتها. قد يستمر هذا في التفاقم حيث هناك تقارير تدعي أن iPhone SE2 وتشكيلة iPhone 12 Series 5G قد تصل في وقت متأخر عن المقرر في البداية بسبب الحالة التي يعيشها العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا.