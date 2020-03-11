الأرصاد تحذر.. عواصف وأمطار لم تشهدها البلاد منذ عامين: إلزموا المنازل وأمنعوا الأطفال من الخروج واحذروا التنقل والسفر

حذرت هئية الأرصاد الجوية من حالة الطقس السئ التي بدأت من مساء أمس الثلاثاء وتصل إلى حد العاصفة بداية من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل والتي لم تشهدها البلاد منذ عامين، بسبب منخفض جوي عميق وعاصف من الدرجة العالية ليضرب شمال ووسط مصر حتى قبرص واليونان وتركيا.

ووضعت هيئة الأصاد عدد من التحذيرات العامة:

1. يحظر السفر تمامًا خلال فترة المدة المذكورة وعدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل خاصة النزول إلى المدارس يوم الخميس حفاظًا على أمنهم وسلامتهم

2. إلغاء ممارسة الأنشطة البرية والبحرية وعدم المجاذفة

3. إلغاء كافة الرحلات

4. على المهندسين والعمال إخلاء المواقع الإنشائية وإنزال الرافعات أو تأمينها وعدم استخدام السقالات خلال يومي الخميس والجمعة وأخذ كافة الإحتياطات والتدابير من سرعات الرياح العاتية

5. على المزارعين أخذ كافة الإحتياطات والتدابير من كمية مياة الأمطار الضخمة والرياح العاصفية المنتظرة

6. تأمين ممتلكاتكم وسياراتكم وعدم ركنها أسفل أشجار أو أعمدة متهالكة أو بشوارع هابطة تجنبًا لإتلافها من مياه الأمطار أو سقوط أي أعمدة أو أشجار عليها

7. على التجار عدم رص البضاعة والمخزونات خارج المحال

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8. على أصحاب الفرش بالأسواق على سبيل المثال «الموسكي» إلغاء الأسواق الشعبية تمامًا ليومي الخميس والجمعة وإزالة البضائع من الشارع لعدم تعرضها للإتلاف والخسارة.

9. لأصحاب المداخل الهابطة عن مستوى سطح الأرض كأحواش المنازل والمحلات ضرورة تنفيذ صبة لا تقل عن 20~30 سم لحجز مياة الأمطار.

10. عدم استخدام الهاتف أو التصوير منه خاصة بالأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية لتجنب استهداف الصواعق.

11. الإبتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء الأمطار وارتفاع المياة بالشوارع لتجنب الماس الكهربائي حفاظًا على أرواحكم وحياة أطفالكم.

يبدأ المنخفض في التشكيل بداية من مساء الأربعاء عند مناطق من وسط الصعيد مصاحبًا معه هبّات رياح عاصفية أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.. مع أمطار خفيفة إلى متوسطة لأماكن محدودة جدًا بوسط الصعيد دون تأثير.. وأمطار على الصحراء الغربية لمطروح يصحبها تشكل الرعد قد تمتد بشكل غير مؤثر لأماكن من السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا وقد يرفقها الرعد أحيانًا.

يبدأ المنخفض في الثوران والتعاظم بشكل سريع ويضرب شمال مصر بقوة وتنطلق منه الأمطار شديدة الغزارة والعواصف الرعدية القوية على إقليم القاهرة الكبرى وجميع المدن الساحلة المطلة على البحر المتوسط وجميع مدن القناة وجميع محافظات الدلتا وحتى الفيوم قد ينزل منها صواعق أرضًا في بعض الأماكن خاصة المرتفعة.. وتتشكل الرياح الهابطة الشديدة من السحب الرعدية نازلة إلى الأرض بسرعات عالية تعمل على نشاط مفاجئ للرياح وقوي جدًا أثناء هطول المطر الرعدي.

تصل الأمطار لحد السيول على صحاري مطروح وسيناء وبعض المناطق من طرق شمال البحر الأحمروتمتد منه أمطار رعدية متوسطة لأماكن محدودة على باقي وسط البحر الأحمر وباقي شمال الصعيد ووسط الصعيد.. و«قد تصل» لحد السيول على مناطق من أقصى شمال الصعيد القريبة من إقليم القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح العاصفية على بعض مناطق الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء وشمال البحر الأحمر مسببة عواصف رملية في بعض الأماكن.

يتمركز المنخفض على شمال مصر ممتلكًا قوته بالتيارات الباردة ويقوم بحدف الرياح العاصفية على العديد من مناطق شمال مصر وبعض وسطها لتنخفض الحرارة بشكل مفاجئ وتكون الأجواء شتوية باردة إلى باردة جدًا.. تصل الرياح بقوة العاصفة من الدرجة الأولى والثانية على المناطق الداخلية من شمال مصر بسرعة تصل إلى ما بين 75~90 كم/س.. ووسط مصر عواصف من الدرجة الأولى إلى ما بين 70~80 كم/س.

ويقوم المنخفض بحدف كميات هائلة من الأمطار على السواحل الشمالية مجددًا والقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال البحر الأحمر مسببة في تشكل السيول بالمناطق الصحراوية والجبلية وارتفاع كبير في منسوب المياة بالطرق وغرق بعض الأنفاق نسبيًا حال عدم جاهزيتها لإستقبال الكمية.