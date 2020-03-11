قناة يوتيوب تنشر معاينة لهاتف Pixel 4a المرتقب من جوجل

نشرت إحدى قنوات يوتيوب المتخصصة في التقنية والناطقة بالإسبانية مقطع فيديو احتوى على معاينة لنموذج أولي شبه نهائي من هاتف (بكسل 4أي) Pixel 4a المرتقب من شركة جوجل.

ويتماشى الهاتف الذي ظهر في فيديو قناة TecnoLike Plus مع ما سُرِّب حتى الآن من صور صحيفة وحية للهاتف، وهو يبدو أنه سيأتي مع غطاء خلفي بلاستيك أسود مطفأ اللون، كما يُرى على ظهر الهاتف حساس بصمة.

وكشف الفيديو أن الهاتف الذي سيأتي مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة – بخلاف هواتف (بكسل 4) الأخرى – سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، كما يبدو أن شاشته ستكون من نوع LCD، وهي تأتي بقياس 5.81 بوصات، وبدقة 2,340×1,080 بكسل مع كثافة 443 بكسل في البوصة، وبمعدل تحديث 60 هرتز وليس 90 هرتز.

وداخليًا، يحتوي الهاتف معالجًا من نوع سنابدراجون 730 من كوالكو، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت غير قابلة للتوسعة. كما يحتوي (بكسل 4أي) بطارية بسعة 3,080 ميلي أمبير/ الساعة.

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وفيما يتعلق بالكاميرا، يبدو أن الكاميرا الخلفية ستأتي بدقة 12 ميجابكسل، وأكدت قناة TecnoLike Plus أن الكاميرا ستكون قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K.

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يُشار إلى أنه من المتوقع أن تُعلن جوجل عن هاتفها قبل نهاية شهر أيار/ مايو القادم.