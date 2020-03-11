شاهد اختبار المتانة لأفضل هواتف شاومي Mi Note 10

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف شاومي الأحدث (مي نوت 10) Galaxy S20 Ultra، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وأشاد (زاك)، صاحب قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة بكون هاتف (مي نوت 10) يقدم للمستخدمين 5 كاميرات خلفية دقة الرئيسية منها 108 ميجابكسل، وعددًا من المواصفات القوية الأخرى، كل ذلك بسعر لا يتعدى 500 دولار أمريكي.

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة (مي نوت 10) محمية بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 5.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 5 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف.

ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، باءت بالفشل، وذلك بخلاف هواتف شاومي السابقة التي لم تتمكن من اختبار المتانة من القناة. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

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أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (مي نوت 10) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية. ومن المثير للإعجاب بالنسبة للقناة هو صمود حساس البصمة الذي تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى كان يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.

يُشار إلى أن شركة شاومي كانت قد أعلنت عن هاتف (مي نوت 10) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.