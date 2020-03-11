شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد السيارة الكهربائية رقم "مليون" لشركة تسلا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن إيلون موسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة أنتجت سيارتها الكهربائية رقم مليون، وهي من طراز "تسلا موديل Y"، حيث يعد ذلك انجازا كبيرا لشركة تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وتأسست Tesla في عام 2003، مما يعني أن الأمر استغرق 17 عامًا لإنتاج مليون سيارة كهربائية، ولكن من المتوقع أن تضاعف الشركة هذا الرقم في العامين المقبلين حيث تعمل على زيادة إنتاجها من الطراز 3، ونموذج Y (الذي من المتوقع أن يكون أكثر شعبية) وفي نهاية المطاف تسلا Cybertruck.

فيما تعد Tesla هي أول شركة تنتج مليون سيارة كهربائية نقية، لكنها تواجه منافسة قوية من الشركات الصينية التي لها وجود قوي في السوق المحلية، ومع ذلك، لم تتحقق بعد منافسة من مصنعي السيارات التقليديين، الذين ينتجون حوالي 80 مليون سيارة من محركات الاحتراق الداخلي سنويًا، مع وجود شركات مثل VW وBMW تواجه مشكلات في الحصول على بطاريات كافية لتقديم تحدٍ حقيقي.

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على جانب أخر قالت شركة صناعة البطاريات الكهربائية في الصين CATL إنها وقعت اتفاقية لتزويد البطارية مع شركة Tesla، حيث ستحدد "تسلا" حجم شراء البطارية بين (يوليو) 2020 ويونيو 2022، وفقًا لاحتياجاتها الخاصة، وفقًا لما ذكرته (CATL) في أحد ملفات البورصة، مضيفة أن الاتفاقية لا تفرض قيودًا على حجم شراء "تسلا".

وقالت تسلا، التي أبرمت اتفاقية توريد طويلة الأمد للبطاريات مع شركة باناسونيك اليابانية، خلال مكالمة الأرباح، إن اتفاقها مع عدد من الشركات الكورية الجنوبية كان على نطاق أصغر، فيما تقوم شركة Tesla ببناء سيارات موديل 3 من مصنعها في شنغهاي الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار، والذي بدأ تسليم السيارات العام الماضي، وقالت إنها ستقوم بتنويع إمدادات البطارية للمصنع.