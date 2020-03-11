شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيقًا شهيرًا تستخدمه كافة شراكات الهواتف.. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح Antutu غير متوفر على متجر تطبيقات جوجل "بلاي ستور"، حيث يتم استخدام التطبيق من قبل معظم شركات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وغالبًا ما تعرّف العلامات التجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد على أرقام Antutu للهواتف الذكية القادمة لإظهار أدائها، بحسب موقع TOI الهندى.

وبخلاف Antutu، قامت جوجل أيضًا بإزالة تطبيقين آخرين لقياس الأداء مع علامة Antutu من متجر بلاي ستور، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع Android Police، قامت جوجل بإزالة جميع تطبيقات Antutu كجزء من حملة أكبر على التطبيقات من Cheetah Mobile، وقد قامت الشركة بإزالة Antutu Benchmark وAntutu 3DBench وAntutu Benchmark من المتجر.

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ويضيف التقرير أيضًا أن التطبيقات كانت متوفرة في متجر Play حتى 22 فبراير 2020، ولكن الآن عندما نبحث عن التطبيقات، يقول "لم يتم العثور على نتيجة"، ويذكر موقع الويب أيضًا أن Google وCheetah Mobile لم يعلقا على اختفاء التطبيقات.

وفي الآونة الأخيرة، قامت جوجل بإزالة 600 تطبيق من متجر Google Play، كما حظرتها أيضًا من منصات تسييل الإعلانات، وGoogle AdMob وGoogle Ad Manager، وقد كشف تقرير صادر عن Buzz feed أن معظم التطبيقات المحظورة هي من الصين والهند وسنغافورة وتستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية.

ويضيف التقرير أيضًا أن Antutu قد علمت بإزالة التطبيقات من Play Store حيث قامت الشركة باستبدال روابط تنزيل التطبيقات على موقعها على شبكة الإنترنت بروابط APK.