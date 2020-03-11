شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: غابات الأمازون معرضة للدمار خلال 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من جامعة بانجور البريطانية من انهيار غابات الأمازون المطيرة والشعاب المرجانية فى منطقة البحر الكاريبى تمامًا خلال الخمسين عامًا القادمة، لأن تغير المناخ يضع أكبر النظم الإيكولوجية تحت ضغط كبير، واستخدم الباحثون نماذج كمبيوتر لاكتشاف أن النظم الإيكولوجية تنهار بمعدل "أسرع بكثير" مما كان يعتقد فى البداية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، درس الباحثون بيانات من أكثر من 40 بيئة طبيعية حول العالم ، كما استعانوا بنموذج كمبيوتر للتنبؤ بكيفية تغير النظم الإيكولوجية بمرور الوقت.

قال القائد الرئيسى للدراسة، الدكتور سيمون ويلكوك من جامعة بانجر:"إن الناس بحاجة إلى إعداد أنفسهم للتغييرات البيئية الدراماتيكية فى وقت مبكر مما كان متوقعًا، فالضغط الذى تواجهه أماكن مثل غابات الأمازون المطيرة يمكن أن يؤدى إلى تحولهم إلى "نظام بيئى بديل".

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ويتنبأ الباحثون بأن غابات الأمازون المطيرة البالغة مساحتها 2.1 مليون ميل مربع ستنتقل من المساحات الخضراء المتنوعة إلى السافانا ذات الطراز الأفريقى مع مزيج من الأشجار والعشب.

ويتوقع الفريق أن الشعاب المرجانية فى منطقة البحر الكاريبى، التى تغطى حوالى 7222 ميل مربع من المحيط، ستنهار خلال 15 عامًا فقط.

وأضاف ويلكوك: "لسوء الحظ، ما تكشفه ورقتنا البحثية هو أن الإنسانية بحاجة إلى الاستعداد للتغييرات فى وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا، وستؤثر هذه التغييرات السريعة على أكبر الأنظمة البيئية وأكثرها شهرة فى العالم على الفوائد التى توفرها لنا، بما فى ذلك كل شيء من الطعام والمواد، إلى الأكسجين والمياه التى نحتاجها للحياة."