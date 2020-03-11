شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. رائدة فضاء بناسا تلتقط صورا لـ 3 مدن أمريكية من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جيسيكا مائير رائدة فضاء ناسا التى تعيش على متن محطة الفضاء الدولية صوراً مذهلة لبعض المدن الكبرى أثناء سفر المحطة عبر الساحل الشرقى للولايات المتحدة، ونشرت مائير هذه الصو على تويتر وانستجرام، إذ تظهر كيف تبدو بوسطن ومدينة نيويورك وفيلادلفيا من الفضاء، إذ استطاعت التقاط هذه الصور أثناء مرورها هى وبقية أفراد طاقمها بهذه الدول على ارتفاع أكثر من 250 ميلًا فوق الأرض.

ويظهر مركز المدينة فى فيلادلفيا فى الصورة، كما تشرق الأضواء الساطعة حول سنترال بارك فى نيويورك ومصابيح الشوارع تضيء طرق بوسطن، إذ كانت بوسطن أول زيارة لها على طول الساحل الشرقى، وكتبت مائير عن الصورة عند نشرها على انستجرام: " الأسبوع الماضى أثناء النهار، وهذا الأسبوع ليلا، فى كلتا الحالتين ، تتمتع بوسطن بمشهد رائع، ليلة سعيدة بوسطن".



بوسطن

تمتد مدينة بوسطن ، التى تقع فى ولاية ماساتشوستس، أكثر من 89 ميلًا وتضم أكثر من 685000 شخص.

تُظهر الصورة الملتقطة على متن المحطة الفضائية الدولية (ISS) البطانة المعقدة للميناء وتفاصيل الشوارع داخل المدينة والتى تمتد أيضًا إلى المناطق المحيطة بها.

وكانت مدينة نيويورك المحطة التالية فى الجولة، التى نشرت مائير الصورة الخاصة بها بعد يومين من اجتياز بوسطن، والتى قالت عنها: "الأضواء الساطعة، المدينة الكبيرة، يشع تايمز سكوير بالضوء حتى من الفضاء".



نيويورك صباحا

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تبرز الصورة تفاصيل شوارع المدينة والأضواء الساطعة القادمة من ميدان التايمز، على طول مخطط سنترال بارك، المرئى بسبب الأضواء المحيطة.



نيويورك

وشاركت مائير أيضًا صور نيويورك على تويتر، وتكشف الصور عن ناطحات السحاب التى تملأ أفق نيويورك، والتى يبدو أنها تشكيلات صغيرة تنتشر من الأرض.



فيلاديفيا

جدير بالذكر وصلت مائير إلى محطة الفضاء الدولية فى 25 سبتمبر 2019، حيث التقت بـ كريستينا كوخ صديقتها وزميلتها بالكلية.