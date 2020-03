شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك نشر "الاستورى" من فيس بوك لانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من السهل للغاية على المستخدمين مشاركة قصص انستجرام الخاصة بهم على فيس بوك، لكن القيام بالعكس قد يكون أمرا صعبا، وهو الأمر الذى تعمل حاليا شركة فيس بوك على توفيره للمستخدمين، وذلك بحسب التسريبات الأخيرة التى كشفتها الباحثة جين مانشون وونج، حيث وأضحت أن الشبكة الاجتماعية تختبر ميزة جديدة من شأنها أن تسمح لمستخدميها بمشاركة قصصهم على انستجرام.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد أعلن فيس بوك رسميا بأن الشبكة الاجتماعية تختبر ميزة النشر المتداخل لتسهيل مشاركة اللحظات مع الأشخاص الذين يهتم بهم المستخدم، كما أن البعض لديه متابعين على فيس بوك مختلفون عن انستجرام، ورغم أن ميزة مشاركة قصص فيس بوك على انستجرام متأخرة بعض الوقت لكنه من الجيد أن تصل في النهاية، وحتى الآن فإن هذه المزية لا تزال قيد الاختبار، لكن لا يوجد أي معلومات عن موعد طرحها.

على جانب أخر أقام مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) دعوى قضائية ضد شركة فيس بوك أمام المحكمة الفيدرالية بسبب انتهاكها لخصوصية أكثر من 300 ألف أسترالي فيما يتعلق بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، حيث زعمت مفوضة المعلومات الأسترالية "أنجيلين فولك"، أن فيس بوك ارتكب تدخلات خطيرة ومتكررة فيما يتعلق بالخصوصية في انتهاك واضح لقانون الخصوصية الأسترالي، وذلك لأن البيانات التي جمعها فيس بوك مررت من خلال تطبيق (This is Your Digital Life) إلى شركة كامبريدج أناليتيكا للتحليلات السياسية.

وبحسب صحيفة جارديان البريطانية، فقد تضمنت البيانات أسماء الأشخاص، وتواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، وموقع المدينة، وقائمة الأصدقاء، وإعجابات الصفحات، ورسائل فيس بوك لأولئك الذين منحوا التطبيق إمكانية الوصول إلى الرسائل، فيما قالت "فولك":"نحن نعتبر أن تصميم منصة فيس بوك يعني أن المستخدمين لم يتمكنوا من ممارسة اختيارمعقول والتحكم في كيفية الكشف عن معلوماتهم الشخصية، وسهلت الإعدادات الافتراضية لفيس بوك الكشف عن المعلومات الشخصية، بما في ذلك المعلومات الحساسة، على حساب الخصوصية".