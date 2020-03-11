شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من رئيس أبل لجوجل.. منازل رؤساء "شركات التكنولوجيا" خالية من التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عالم يعتمد على التكنولوجيا أكثر وأكثر كل يوم، قد يكون من الصعب على البالغين وضع حدود صحية لأطفالهم لاستخدام هذه التكنولوجية، ففي عام 2019، بعدما أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تقضي بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وما دون ينبغي ألا يستخدموا الأجهزة التكنولوجية أكثر من ساعة واحدة في اليوم، تكثف النقاش حول كيفية مراقبة الآباء لأطفالهم للتكنولوجيا.

وحتى عمالقة التكنولوجيا أنفسهم قد أثاروا تساؤلات حول تأثيرات الوقت الذي يقضيه الأطفال على شاشات هواتفهم الذكية، على أدمغة الأطفال النامية، حيث قال رواد مثل الراحل ستيف جوبز إن لديهم قيود صارمة على التكنولوجيا عند تربية أطفالهم، وحذروا الآباء من ترك الأطفال يقضون وقتًا طويلاً أمام شاشات الأجهزة الذكية.

فيما يفرض المديرون التنفيذيون الآخرون، مثل ساندر بيتشاى من جوجل قيودًا صارمة على استخدام أطفالهم للتكنولوجيا في المنزل، وفيما يلي نعرض كيف قام عمالقة التكنولوجيا بتربية أطفالهم بتكنولوجيا قليلة أو معدومة.

- رئيس شركة جوجل

لا يملك ابن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاى، والذي يعد في سن المدرسة المتوسطة هاتفًا خلويًا - ولا يمكن الوصول إلى التلفزيون إلا من خلال "بطاقة التنشيط"، ففي عام 2017، صرح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاى، لصحيفة نيويورك تايمز أنه يحاول أن يكون مقصودًا في الحد من الوقت المنقضى أمام شاشة الأجهزة الذكية الجماعية لعائلته بجعل الوصول إلى التلفزيون أمرًا صعبًا - لكن هذا القرار لم يكن بدون تعارض داخلي.

وقال بيتشاى: "في المنزل، لا يمكن الوصول بسهولة إلى تلفزيوننا، بحيث توجد" بطاقة تنشيط "قبل أن تتمكن بسهولة من مشاهدة التلفزيون، وأضاف "أنا في صراع حقيقي، لأنني أرى ما يتعلمه أطفالي من كل هذا."

وبالإضافة إلى مراقبة الوقت الذي يقضيه أطفاله في استخدام التكنولوجيا، قال بيتشاى إنه يحاول تقليص استخدام هاتفه المحمول والكمبيوتر - وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لشركة عملاقة للتكنولوجيا.

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رئيس شركة أبل الراحل

أما في منزل الراحل ستيف جوبز، فقد كان وقت العشاء مخصصًا لإجراء محادثة وجهاً لوجه مع أطفاله - وهذا يعني عدم وجود أجهزة آي باد أو أجهزة أيفون نهائيا، فيما قال والتر إيزاكسون، مؤلف كتاب "ستيف جوبز"، لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة أجريت معه في عام 2014 إن عائلة جوبز كانت خالية من التكنولوجيا إلى حد ما، على الرغم من أنها تنتمي إلى واحد من المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا الأكثر غزارة في تاريخ وادي السيليكون.

وقال إيزاكسون لصحيفة نيويورك تايمز "نيك بيلتون": "كل مساء أوضح ستيف تناول وجبة العشاء على الطاولة الطويلة الكبيرة في مطبخهم، وناقش الكتب والتاريخ ومجموعة متنوعة من الأشياء" وأضاف "لم يقم أي شخص باستخدام جهاز ايفون أو جهاز كمبيوتر، ولم يكن الأطفال مدمنين على الإطلاق على الأجهزة."

المدير التنفيذى ليوتيوب

فيما تريد سوزان وجيكي، المدير التنفيذي لموقع YouTube وزوجها، المدير التنفيذي لشركة جوجل، "دينيس تروبر"، من أطفالهم أن يتعلموا كيفية إدارة التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وموازنة الوقت المنقضى أمام شاشة الأجهزة الذكية مع الأنشطة الأخرى، ففي عام 2019، صرحت سوزان وجيكى، لصحيفة الجارديان بأنها في الوقت الذي تفضل فيه أطفالها الخمسة على إنشاء "أساليب ضبط النفس"، هناك أوقات تحتاج فيها إلى تقييد الوقت المنقضى أمام شاشة الأجهزة الذكية.

وقالت وجيكى: "لدي أوقات اعزل فيها جميع هواتف أطفالي، خاصة إذا كنا في عطلة عائلية، لأنني أريد أن يتفاعل الناس مع بعضهم البعض"، "لذلك، أرفع اسحب هواتفهم وأقول:" سنركز جميعًا على التواجد اليوم "، وتؤكد "وجيكي " على أنها تريد لأطفالها أن يكون لديهم نظرة صحية على الأجهزة وأن يفهموا عندما يحين الوقت للاستراحة منها.

مؤسس ريديت

أما ألكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي رديت وزوجته أيقونة التنس سيرينا ويليامز، يقولان إنهما يخططان للحد من وقت استخدام الأجهزة الذكية لابنتهما عندما تكبر، وعلى الرغم من أن ابنة أليكس أوهانيان، تبلغ من العمر عامين فقط، فقد أخبر أوهانيان سي إن بي سي أن الزوجين لديهما بالفعل خطة لعبة عندما يتطور فضول طفلتهما لكل الأشياء الرقمية.

وقال أوهانيان: "أنا وزوجتي نريدها أن تعرف كيف سيكون لها حدود على التكنولوجيا"، "إنني أتطلع إلى لعب ألعاب الفيديو معها عندما تكبر، ولكن من المهم حقًا أن تحصل على الوقت لتكون مع أفكارها وأن تكون مع كتلها وأن تكون مع ألعابها، لذلك سننظمها بشكل كبير. "

مؤسس سناب شات

أما إيفان شبيجل، أحد مؤسسي سناب شات وزوجته الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوريا سيكريت "آنجل ميراندا كير "، قالا إنهما يسمحان لطفالهما البالغ من العمر 8 سنوات حوالي 1.5 ساعة في الأسبوع، وقد نشأ شبيجل نفسه لا يشاهد التلفاز وهو طفل، وقال إنه أجبره على القراءة وبناء الأشياء والتفكير بنفسه، وقال لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يريد أن يمنح ابنته نفس المزايا، رغم أن هذا لا يعني بالضرورة أنه يريد عزلها تمامًا عن التكنولوجيا.

وقد كان شبيجل قد دعا في الماضي إلى المزيد من الآباء للنظر في إعادة تقييم وتقييد وقت شاشة أطفالهم.