شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد فتح 90% من متاجر البيع بالتجزئة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة أبل الأمريكية فتح 90 % من متاجرها البالغ عددها 42 متجراً في البر الرئيسي الصيني، وذلك في الوقت الذى بدأت فيه علامات تراجع فيروس كورونا بالظهور، حيث أفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية أن "آبل" أعادت فتح 38 متجراً آبل أغلقت مؤقتاً بعد الوباء، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وأشار التقرير إلى أنه توجد حاليا 4 متاجر فقط هي المغلقة، فيما أعلنت شركة أبل عن إغلاق جميع متاجرها عندما وصل تفشي فيروس COVID-19 إلى ذروته في يناير الماضى، بينما تأتي هذه الخطوة لإعادة فتح المتاجر بعد تصريح الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأن الصين تتحكم في وضع الفيروس، وأن وحدات تصنيع أبل في الصين ستفتح من جديد.

وعلى عكس توقعات السوق السابقة بأن الوباء سيضر بشدة بمبيعات الهواتف الذكية في الصين، قال بعض الخبراء إن آثاره السلبية قد تكون أقل من المتوقع، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي.

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ونظرًا لأن المستهلكين يبقون في منازلهم للحجر الصحي الذاتي أو لتجنب الإصابة، فإنهم يقضون وقتًا أطول بكثير مع هواتفهم الذكية، وقال محلل الاتصالات المستقل فو ليانغ للصحيفة: إن لديهم طلبًا قويًا لترقية أجهزتهم القديمة نسبيًا أو التي لا تعمل بشكل جيد جدًا.

وقد نشأ فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 3000 شخص في البلاد، وإلى جانب الصين، توفي أكثر من 3400 شخص بسبب هذا المرض الفتاك وأصيب أكثر من 101000 شخص بالفيروس على مستوى العالم.

وفي نفس السياق أظهرت بيانات حكومية أمس الاثنين أن شركة أبل باعت أقل من نصف مليون هاتف ذكي في الصين في فبراير فقط، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى خفض الطلب على جميع هذه الأجهزة إلى النصف، وقد فرضت الصين قيوداً على السفر وطلبت من السكان تجنب الأماكن العامة في أواخر شهر يناير، قبيل عيد رأس السنة القمرية الجديد، وهو يوم عطلة رئيسي يتم فيه تقديم الهدايا.