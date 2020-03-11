«الأرصاد» توجه بعض النصائح الهامة لمواجهة أخطر موجة طقس سيئ تضرب البلاد

أكد الدكتور "محمود شاهين"، مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،إنه ستكون هناك أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بداية من مدن مصر الساحلية على البحر المتوسط، ومنطقة الدلتا وأخيرًا محافظات شمال الصعيد بداية من يوم الخميس المقبل وحتى السبت.

وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر قناة "dmc" : على المواطنين تجنب التواجد تحت أعمدة الإنارة، والابتعاد عن الأسلاك المكشوفة، وتجنب ركن السيارات تحت الأشجار، واتباع قواعد المرور أثناء القيادة.

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وأضاف : أيام الخميس والجمعة والسبت سيشهدون حالة من عدم الاستقرار، معقبا : ستكون أقوى حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تحدث في شتاء هذا العام .

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