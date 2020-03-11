كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مغلفات ورقية تغلق الهواتف الذكية وتقلل من وقت الشاشة

متابعة-سنيار: أنشأ استوديو لندن للمشاريع الخاصة”سبيشال بروجيكتس” سلسلة من الأظرف الورقية التي تغلق الهواتف الذكية وتقلل من وقت الشاشة، مع السماح بالوصول إلى الوظائف الأساسية.

يمكن للمستخدمين تنزيل وطباعة مظروفين مختلفين – أحدهما يحتوي على لوحة اتصال لإجراء واستقبال المكالمات والآخر كاميرا مبسطة بدون عدسة الكاميرا، فقط أزرار لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

تعمل هذه المغلفات بالتنسيق مع أحد التطبيقات، والذي يتولى كامل الشاشة ويمنع جميع الوظائف أو التطبيقات الأخرى أثناء استخدامه.

وقال أدريان ويستواي، أحد مؤسسي “سبيشال بروجيكتس”: “لقد كان تمرينا مثيرا للاهتمام حقا باستخدام جهاز به العديد من الوظائف، وإخفائه لإزالتها جميعا، ثم إضافتها ببطء مرة أخرى”.

وأضاف: “مع الكاميرا، أردنا تقديم النسخة الأكثر تطرفا ووضوحا من الفكرة حتى تخلصنا من الشاشة تماما.”

يؤدي هذا إلى إنشاء تجربة مستخدم مماثلة لتجربة الكاميرا التناظرية مقاس 35 ملم، مع استكمال الترقب لمعرفة كيفية ظهور صورك في نهاية اليوم.

استلهم المشروع من قصص عن أشخاص يذهبون إلى تدابير متطرفة تشمل إغلاق هواتفهم الذكية، أو شراء هواتف نوكيا القديمة في محاولة لخفض وقت الشاشة.

يعمل Envelope على تسهيل العملية عن طريق السماح للمستخدمين بالوصول إلى الوظائف التي يحتاجون إليها فقط من خلال تصميم هادئ وبسيط.

يحافظ الورق على وظيفة الشاشة التي تعمل باللمس، وتأمل “سبيشال بروجيكتس” في أن يخلق ذلك حافزا أكبر للاستمرار لأطول فترة ممكنة دون فتحه.

Advertisements

وقال “أدريان ويستواي” لـ Dezeen: “لقد أردنا حقا إنشاء شيء مادي عندما بدأنا العمل على هذه التجارب، لكننا أردنا أن يكون الوصول إليها ممكنا، ويمكن تنزيله بشكل مثالي”.

“اتضح أن الورق كان أفضل المواد اللازمة لذلك لأنه في كل مكان ويمكن للناس طباعته بسهولة في المنزل أو في العمل.”

على الرغم من أن المغلف لا يناسب حاليا سوى هاتف Google Pixel، إلا أن المشروع مفتوح المصدر تماما ويمكن تكييفه ليناسب أي جهاز.

نظر الفريق أيضا في الأثر البيئي للمشروع، مدعيا أن طباعة صفحة واحدة يوميا لمدة عام كامل ستنتج حوالي 10 غرامات من ثاني أكسيد الكربون.

للمقارنة، حسبت المشروعات الخاصة أن استخدام الهاتف المحمول ينتج 1.25 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا للشخص الواحد، بمجرد أن تؤخذ متطلبات الطاقة لشبكات الحسابات والبنية التحتية للخوادم في الاعتبار.

Envelope هو التصميم الثاني الذي طورته Special Projects كجزء من تجارب Google للرفاهية الرقمية.

ويأتي ذلك بعد إصدار العام الماضي لـ Paper Phone – كتيب يومي قابل للطباعة يحتوي على جميع المعلومات الأساسية الخاصة بك لهذا اليوم.

دعا معرض أقيم مؤخراً في سومرست هاوس بلندن الفنانين لاستكشاف كيف أن التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية خلقت أسلوب حياة مرهق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.