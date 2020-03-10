تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge Plus سيكون أول هاتف للشركة بكاميرة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير اليوم على أن هاتف Motorola Edge Plus هو الإصدار الأول لشركة موتورولا بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

لم تقدم شركة موتورولا إلى الأسواق هاتف من الفئة المميزة منذ فترة الآن، لكن على ما يبدو فإن الشركة تستعد قريباً للإعلان على إصدار جديد من الفئة المميزة يعرف بهاتف Motorola Edge Plus.

وفقاً للتقارير الأخيرة التي نشرت حول هاتف Motorola Edge Plus، فإن الهاتف الذكي سيضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف سيكون أول هاتف من موتورولا يضم كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل.

أيضاً إلى جانب المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في هاتف Motorola Edge Plus يأتي مستشعر أخر بدقة 16 ميجابيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل.

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كما تشير التسريبات إلى أن مستشعر الكاميرة الخلفية الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل هو مستشعر مقدم من سامسونج، إلا أن التسريبات لم تؤكد على فئة المستشعر، وما إذا كان المستشعر الذي إستخدم من شاومي سابقاً، أو أنه الترقية الجديدة التي قدمت في هاتف Galaxy S20 Ultra.

من جانب أخر يضم هاتف Motorola Edge Plus مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، كما تتميز شاشة الهاتف بتصميم منحني وفقاً للتسريبات المصورة التي رصدت مؤخراً.

يذكر أن هاتف Motorola Edge Plus ينطلق بمعالج Snapdragon 865، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويتميز بحجم شاشة 6.67 إنش تدعم معدل تحديث 90Hz، ويضم بطارية بقدرة 5170 mAh.

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