تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض مواصفات هاتف جوجل المتوسط Pixel 4A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر اليوم مقطع فيديو على شبكة اليوتيوب عبر قناة TechnoLike Plus يستعرض مواصفات هاتف Pixel 4A المتوسط، الذي ينطلق قريباً من عملاق البحث.

أكد مقطع الفيديو الجديد على أن هاتف Pixel 4A يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم مربع الشكل، حيث تشير التوقعات إلى أن المستشعر يتميز بدقة 12 ميجا بيكسل كما يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

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كما يظهر هاتف Pixel 4A في مقطع الفيديو بتصميم من البلاستيك مع شاشة بحجم 5.8 إنش، ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، أيضاً يستعرض الفيديو نظام تشغيل Android 10 في الهاتف، كما يؤكد على رقاقة معالج Snapdragon 730، كما يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً أكدت تسريبات TechnoLike Plus على أن هاتف Pixel 4A يضم بطارية بقدرة 3080 mAh، كما يتوفر الهاتف لاحقاً بنموذجين، على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يتميز النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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