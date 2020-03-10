الهاتف Galaxy M40 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 المستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - Galaxy M40 هو أحدث هاتف ذكي من شركة سامسونج يحصل على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر. هذا التحديث متوفر حاليًا في الهند ويحمل البنية رقم M405FDDU2BTB5 كما أن حجمه يبلغ 1.7 جيجابايت تقريبًا.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy M40 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.