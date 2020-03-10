الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3S 5G مع مواصفات تقنية مُحسنة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo للتو بإزاحة الستار رسميًا عن خليفة الهاتف Vivo NEX 3 5G، على الرغم من وصول هذا الأخير منذ بضعة أشهر فقط. الهاتف الجديد يُدعى Vivo NEX 3s 5G، وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف يأتي بتغييرات طفيفة على مستوى العتاد، في حين يحتفظ بنفس التصميم.

على عكس الهاتف Vivo NEX 3 5G الحالي، فقد حصل الهاتف Vivo NEX 3s 5G على المعالج Snapdragon 865 وعلى المودم Snapdragon X55 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة. وبغض النظر عن المعالج، فقد تم ترقية سرعة الذاكرة العشوائية والذاكرة التخزينة أيضًا في الهاتف Vivo NEX 3s 5G.

الهاتف الرائد الجديد لشركة Vivo حصل على الذاكرة العشوائية LPDDR5 بدلاً من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، وهذا ما يمنح للهاتف الجديد زيادة بنسبة 29 في المئة على مستوى سرعة نقل البيانات، في حين تم ترقية الذاكرة التخزينية البالغة سعتها 256GB إلى UFS 3.0 مما يوفر المزيد من التحسينات على مستوى الأداء للهاتف.

الهاتف Vivo NEX 3s 5G الجديد حصل على نفس شاشة Super AMOLED البالغ حجمها 6.89 إنش ودقتها +FullHD، ولكن هذه الشاشة المنحنية الطرفين أصبحت الآن تدعم تقنية +HDR10 بدلاً من HDR10 فقط.

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بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فالهاتف Vivo NEX 3s 5G الجديد يضم كاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل لكل منها مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة واسعة الزاوية، بينما تضم الكاميرا الأخرى عدسة مُقربة.

البطارية في الهاتف Vivo NEX 3s 5G تمتاز بسعة 4500mAh، وتدعم الشحن السريع بقوة 44W، وهذا ما يعني بأن تقنية الشحن السريع بقوة 120W التي أعلنت عنها شركة Vivo في العام الماضي لا تزال قيد البحث والتطوير وليست جاهزة بعد ليتم إستخدامها في هاتف ذكي مستعد لطرحه في الأسواق.

الهاتف Vivo NEX 3s 5G يمتاز بأبعاد تبلغ 167.4 × 76.1 × 9.4 ملمتر وبوزن يصل إلى نحو 218 جرام، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10.

عمومًا، الهاتف Vivo NEX 3s 5G الجديد سيُكلف إبتداءً من 720 دولار أمريكي في الصين لنسخة 8GB/256GB، في حين ستُكلف نسخة 12GB/256GB ما يُعادل 760 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم البدء ببيع هذا الهاتف يوم 14 مارس.