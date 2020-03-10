شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: نتعاون مع عدد من الجهات للمساعدة فى تشخيص الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لموقع فيس بوك عن الخطوات الجديدة التى تتخذها شركته للقضاء على فيروس كورونا ومنع انتشاره، إذ قال زوكربيرج بمنشور على صفحته الرسمية بالشبكة الاجتماعية: "كجزء من استجابتنا لتفشى فيروس كورونا، يعمل فريقنا فى مبادرة تشان زوكربيرج مع جامعتى كاليفورنيا UCSF وستانفورد على مضاعفة قدرة منطقة الخليج على التشخيص، ونحن نمول عملية الاستحواذ على أحدث أجهزة تشخيص COVID-19 المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) والتى ستزيد بشكل كبير من قدرة منطقة الخليج على اختبار وتشخيص الحالات الجديدة، كما نعمل أيضًا على سد الروابط بين المعامل السريرية فى ستانفورد و UCSF للمساعدة فى توزيع حمل الاختبار على جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف زوكربيرج: "واستكمالا للمنشور الذى قمت بمشاركته الأسبوع الماضى حول أداة IDSeq (تسلسل الأمراض المعدية) التى طورناها فى مبادرة تشان زوكربيرج، نشر باحثون فى كمبوديا مؤخرًا كيف تمكنوا من تتبع الفيروس الذى يسبب COVID-19 وتأكيد الحالة الأولى فى البلاد، ويمكنك الوصول إلى هذه البيانات على موقع IDseq، إذ تستمر هذه البيانات الجديدة فى تزويد العلماء برؤى قيمة حول انتقال الفيروس وانتشاره، وفتح المجال أمام الاكتشافات الجديدة التى قد تؤدى إلى العلاج".

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جدير بالذكر كشف مارك زوكربيرج منذ عدة أيام أيضا أن منظمته الخيرية "تشان زوكربيرج"، ساعدت فى إطلاق بحث قد يساعد فى مكافحة فيروس كورونا، بالشراكة مع مؤسسة بيل جيتس، ففى منشور على موقع فيس بوك نُشر فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضى، قام زوكربيرج بتفصيل التدابير التى يتخذها فيس بوك للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، مثل تقديم مساحة إعلانية مجانية إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراقبة المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.