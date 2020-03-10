شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تمنح مطوريها عائد 100% خلال اول سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور التكنولوجيا والعالم الرقمي أصبحت شركات الاتصالات والهواتف الذكية تمتلك العديد من الفرص للتوسع والخروج بأفكار غير نمطية، وعليه أصبح السوق أكثر منافسة ويمتلك العديد من الفرص والتحديات.

فإننا نشهد في الآونة الأخيرة صراعات ومواقف عديدة بين الشركات ومؤسسات التكنولوجيا العالمية، ولكن كما تعودنا دائماً تخرج الشركات الرائدة بالحلول السريعة والمبتكرة. وعلى ما يبدو أن مستقبل شركة هواوي - ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم - سيكون ملئ بالتحديات والإنجازات معاً. فقد أعلنت الشركة وفقًا لسياستها التفضيلية لاتفاقية AppGallery Service التي تم إطلاقها مؤخراً انها ستمنح المطورون 100٪ من الإيرادات التي تحققها التطبيقات الغير مخصصة للألعاب خلال الـ 12 شهرًا الأولى. اما بالنسبة لتطبيقات الألعاب سوف يحصل المطورون على 85٪ وتقرب من 88% لعروض Epic Store، بالإضافة الي نسبة 95% لمطوري الألعاب التي تعتمد على Unreal Engine.



منصة AppGallery

ووفقاً لاتفاقية التعاون مع المطورين خلال السنة الثانية، سيتمكن المطورين من الحصول على عائدات تبلغ نسبتها 85% من تطبيقاتهم وألعابهم، وعائدات بنسبة 90% للتطبيقات التعليمية. عندما تنتهي فترة التعاون التي تمتد لسنتين، سيحصل المطورين على عائدات بنسبة 70%، أما هواوي ستحصل على عائدات بنسبة 30% الباقية. تنطبق السياسة التفضيلية فقط على المطورين المقيمين خارج الصين الذين ينضمون في موعد لا يتجاوز شهر يونيو 2020.

والجدير بالذكر، أن منصة HUAWEI AppGallery تعد واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم. تتوفر HUAWEI AppGallery الآن في أكثر من 170 دولة/ منطقة مع 600 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، حيث تتواجد التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

المصادر:

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https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-huawei-appgallery-developers-full-revenue

https://www.lowyat.net/2020/207314/huawei-offers-up-to-100-percent-revenue-to-appgallery-developers-for-first-two-years/

https://www.androidheadlines.com/2020/03/huawei-appgallery-developers-revenue.html

https://www.gsmarena.com/huaweis_appgallery_will_pay_developers_up_to_100_of_revenue_for_the_first_two_years-news-41869.php