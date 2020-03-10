شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحرية اليابانية تكشف عن غواصة ذكية تعمل بالبطاريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قوة الدفاع الذاتى البحرية اليابانية وهى سلاح البحرية فى قوات الدفاع الذاتى اليابانية عن غواصة جديدة لأسطولها الذى يعمل على بطاريات الليثيوم أيون، إذ تم إطلاق السفينة التى تحمل اسم Ouryu فى عام 2018 ولكن تم طرحها مؤخرًا بالخدمة الأسبوع الماضي.

وتعد هذه أول غواصة يابانية تستخدم هذه التقنية، والتى تتطلب صيانة أقل وتسمح بتحمل أطول بسرعات عالية تصل إلى 20 عقدة، كما تعدOuryu سادس قارب من فئة Soryu ويبلغ طولها 276 قدمًا، ووزنها 2950 رطلًا، والتى تدعم طاقمًا مكونًا من 65 شخصًا وتحمل ما يصل إلى 30 طوربيدات ثقيلة وزنها 21 بوصة.

وعلى الرغم من الشبه بينها وبين السفن من فئة Soryu ، إلا أن Ouryu تستخدم بطاريات أكسيد النيكل والليثيوم.

وقال ماساو كوباياشى، الرئيس السابق لأسطول الغواصات التابعة لقوة الدفاع البحرى اليابانى، إن هذه التكنولوجيا تتطلب صيانة أقل وتوفر قدرة أطول على التحمل بسرعات عالية بينما يتم غمرها بالمقارنة مع بطاريات حمض الرصاص.

ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أن Ouryu تبلغ تكلفتها 608 مليون دولار مقارنة بـ 488 مليون لتطوير الغواصات بدون بطاريات.

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وقدمت اليابان لأول مرة بطاريات الليثيوم أيون إلى غواصاتها فى عام 2002 وبدأت فى اختبار التكنولوجيا فى عام 2006.

جدير بالذكر تطور البحرية الأمريكية بتطوير غواصة يتم التحكم فيها عن طريق الذكاء الاصطناعى والتى يمكن أن تقتل دون سيطرة بشرية أو إدخال، ويتم تشغيل المشروع من قبل مكتب البحوث البحرية وقد تم وصفه بأنه "نظام سلاح بحرى مستقل" وفقًا لتقرير صادر عن نيو ساينتست.

تم توفير تفاصيل الغاطسة القاتلة كجزء من وثائق ميزانية عام 2020، والتى كشفت أيضًا تسميتها باسم CLAWS من قبل البحرية الأمريكية.