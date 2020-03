تكنولوجيا: Nintendo تعلن عن خصم على بعض ألعاب Mario في يوم Mario Day

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nintendo اليوم عن عرض بعض من ألعاب Mario بأسعار مخفضة، حيث تقدم الشركة خصم على أسعار هذه الألعاب إحتفالاً بيوم Mar10.

تحتفل شركة Nintendo بيوم Mario Day في 10 من مارس، والذي تقدم فيه للمستخدمين خصم على العديد من إصدارات ألعاب Mario الأخيرة، كما توفر عرض الخصم الجديد لدى العديد من متاجر التجزئة.

ومن المقرر أن يتوفر عرض الخصم الجديد على ألعاب Mario في كلاً من eShop، وAmazon، كما تتاح الخصومات الجديدة على الألعاب عبر Gamestop، وTarget إلى جانب Walmart.

أيضاً وفقاً للعرض الجديد المقدم من Nintendo تتوفر لعبة Super Mario Maker 2 في Amazon و eShop بسعر 40 دولار فقط، أي مع خصم 20 دولار عن السعر الأصلي، أيضاً تأتي لعبة Super Mario Party بسعر 40 دولار، وهو نفس السعر الذي تتوفر به أيضاً لعبة Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020، والتي تتميز بتنافس بين شخصية ماريو وسونيك في أولمبياد طوكيو عام 1964، أيضاً تنطلق Yoshi’s Crafted World بسعر 40 دولار في Amazon وeShop.

