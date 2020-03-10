Vivo تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Vivo V19 مع شاشة Super AMOLED، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد يُدعى Vivo V19، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذا الهاتف ليس هاتفًا جديدًا كليًا، وإنما هو نفسه الهاتف Vivo V17 الذي أطلقته شركة Vivo في شهر ديسمبر الماضي بالهند بإستثناء أنه حصل على إسم مختلف وإصدار أحدث من نظام الأندرويد.

وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Vivo V19 الجديد يأتي بدوره مع المعالج Snapdragon 675، ويضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وبغض النظر عن المعالج والذاكرة، فقد تم تزويد الهاتف Vivo V19 الجديد كذلك بشاشة Super AMOLED تمتاز بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD كما أنها تغطي 91.64 في المئة من الواجهة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهناك أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

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ووفقا لشركة Vivo، فالهاتف Vivo V19 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10. عمومًا، الهاتف Vivo V19 متوفر الآن للطلب المسبق مقابل ما يعادل 300 دولار أمريكي في إندونيسيا، وسيُعرض للبيع بشكل رسمي إبتداءً من 26 مارس.