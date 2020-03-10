موجة عنيفة تضرب البلاد.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يشهد طقسا مائلا للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "كما يتوقع الخبراء رياح نشطة على كافة الأنحاء، معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة «12– 25»

الإسكندرية «13– 24»

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قنا «15- 32»

الأقصر «16- 35»

أسوان «17– 34»

موجة سيئة

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس حيث تســقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.