مايكروسوفت تعتزم إجراء بث مباشر للإعلان عن مواصفات Xbox Series X

تعتزم شركة مايكروسوفت إجراء بث مباشر الأسبوع المقبل للإعلان عن أشياء جديدة تخص المطورين، بما في ذلك مواصفات الجيل التالي من منصة الألعاب التابعة لها.

ويأتي هذا الحدث من عملاقة التقنية الأمريكية بعد إلغاء مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020 بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد. وقد اعتادت الشركة على حضور المؤتمر للكشف عن جديدها فيما يتعلق بمنصة الألعاب، والمطورين.

وتعتزم مايكروسوفت في حدثها المقرر في 18 آذار/ مارس الجاري الإعلان عن مواصفات منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، بالإضافة إلى مشروع خدمة بث الألعاب (بروجكت إكس كلاود) Project xCloud.

وكانت مايكروسوفت قد فاجأت عشاق منصة (إكس بوكس) بالكشف عن تصميم منصة (إكس بوكس سيرس إكس) خلال حدث Game Awards الذي عُقد أواخر العام الفائت، ثم أكدت الشهر الماضي أن المنصة ستأتي مع (وحدة معالجة رسومات) GPU بقوة 12 تيرافلوب، مما يجعلها أقوى من منصة (إكس بوكس ون إكس) Xbox One X الحالية بمقدار الضعف، وأقوى من منصة (إكس بوكس ون) بثمانية أضعاف.

وسيركز البث المباشر المرتقب من مايكروسوفت – الذي سيدوم نحو ساعة – على كيفية استفادة مطوري الألعاب من عتاد الجيل التالي من منصة الألعاب، لذا يُرجح أن تعلن الشركة عن المزيد من مواصفات المنصة.

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وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي عن بعض المواصفات الخاصة بمنصة (إكس بوكس سيرس إكس)، وذلك تمهيدًا لإطلاقها في الأسواق نهاية العام الحالي.

وقالت مايكروسوفت: إنها ستطور شكلًا خاصًا بها من تقنية التظليل المعروفة باسم VRS، وأضافت أن هذه التقنية ستؤدي إلى معدلات ثابتة للإطارات، ودقة أعلى، مع تأثير معدوم على الجودة النهائية للصورة.

وكشفت مايكروسوفت أن المنصة ستستخدم قرص تخزين داخلي من نوع NVMe SSD، الذي يَعِد بتسريع زمن التحميل، ويُحسِّن من تجربة اللعب. وستدعم (إكس بوكس سيرس إكس) أيضًا اللعب بدقة 8K ومعدل إطارات يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

وقالت الشركة: إنها تعاونت مع منتدى (إتش دي إم آي) HDMI وصُناع التلفاز لتمكين تقنيتي (وضع التأخر المنخفض التلقائي) Auto Low Latency Mode، و(معدل التحديث المتغير) Variable Refresh Rate على المنصة كجزء من دعم منفذ (إتش دي إم آي 2.1) HDMI 2.1. وبذلك سيُقلَّل تأخر الإدخال، ويصبح أسلس حين اللعب على أجهزة التلفاز.

وإلى جانب مواصفات العتاد، ستحصل منصة الألعاب على الجيل التالي من ميزة (الاستئناف السريع)، التي استخدمت مايكروسوفت ميزة مماثلة على منصة (إكس بوكس ون) لاستئناف الألعاب، ولكنها الآن تَعِد بالسماح لمالكي (إكس بوكس سيرس إكس) باستئناف ألعاب متعددة من وضع الاستعداد.

وقالت مايكروسوفت أيضًا: إنها ستدعم التوافقية العكسية على المنصة، مما يسمح بتشغيل ألعاب منصتي (إكس بوكس)، و(إكس بوكس 360) عليها. هذا، ووعدت الشركة بالإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات منصة الألعاب المرتقبة خلال الأشهر المقبلة.