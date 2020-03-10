تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على دعم سلسلة هواتف OnePlus 8 القادمة تقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس اليوم على دعم سلسلة هواتف OnePlus 8 كاملة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، والتي تضم كلاً من هواتف OnePlus 8، وOnePlus 8 Pro وأيضاً OnePlus 8 Lite.

تستعد شركة وان بلس للإعلان قريباً عن الجيل القادم من هواتفها الذكية، وعلى عكس الإصدارات السابقة التي جاءت بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G في أعلى الإصدارات من هواتف OnePlus 7 Pro وOnePlus 7T Pro فقط، تأتي جميع إصدارات هذا العام من سلسلة OnePlus 8 بدعم تقنية 5G.

أشار Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس إلى أن الهواتف الذكية ستشهد تطور كبير مع إنتشار تقنية 5G خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تدعم تقنية 5G آداء أفضل في الخدمات السحابية، مع آداء أفضل في الألعاب.

Advertisements

من جانب أخر لم تقدم وان بلس حتى الآن موعد رسمي محدد للإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف OnePlus 8، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن وان بلس ستعقد مؤتمرها القادم في 14 من أبريل.

أيضاً تضم سلسلة OnePlus 8 هذا العام إصدار Lite للمرة الأولى كإضافة جديدة بمواصفات متوسطة، وسعر جيد، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 1000 من MediaTek، والتي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G أيضاً.

المصدر

اعلان





