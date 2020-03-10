تكنولوجيا: سلسلة هواتف Honor 20 وView 20 تتلقى تحديث Magic UI 3.0 في 15 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ علامة Honor التجارية في دفع تحديث واجهة Magic UI 3.0 لمستخدمي هواتف Honor 20 وView 20 بدءاً من يوم 15 من مارس الجاري، كما تقدم هواوي تحديث EMUI 10 لمستخدمي هاتف 9X.

أكدت Honor على خططها لدفع تحديث واجهة Magic UI 3.0 لبعض إصدارات الشركة في منتصف شهر مارس الجاري، كما بدأت الشركة في إختبار التحديث في هواتف Honor 10، و10 Lite، و20 Lite، و 8X، و9X Pro، إلى جانب هاتف V10، إلا أن الشركة لم تحدد موعد لدفع التحديث لهذه الإصدارات.

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ينطلق تحديث واجهة Magic UI 3.0 بتصميم جديد لتتيح للمستخدمين التنقل بين أدوات الواجهة بسلاسة أكثر، كما تتميز بتصميم واضح لتجربة أفضل للإستخدام دون إرهاق العين، أيضاً تتميز واجهة Magic UI 3.0 بتشبع عند الإنتقال من النمط الطبيعي أو النمط المظلم.

أيضاً تأتي واجهة Magic UI 3.0 بتحسينات مرئية في الأدوات، مع تجربة سلسة وذكية عند إستخدام ميزة الشاشات المتعددة، كما قدمت Honor أيضاً بعض التحسينات في التصوير حيث تتيح الواجهة للمستخدمين تطبيق الفلاتر عبر عدسات الكاميرة مباشرة وقبل إلتقاط الصورة. أيضاً يدعم تطبيق الكاميرة تكبير أكثر سلاسة للأشياء، كما تأتي واجهة Magic UI 3.0 بمعايير أعلى للحماية في التطبيقات.

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