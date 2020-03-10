الهاتف Oppo Find X2 Pro يُحطم الرقم القياسي على منصة إختبارات الأداء AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أنه في كل مرة يتم فيها إطلاق هاتف أندرويد رائد جديد، فمن المؤكد أنه سيتصدر قائمة الهواتف الذكية الأفضل أداءً على منصة AnTuTu. آخر من فعل ذلك هو الهاتف Oppo Find X2 Pro الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي حقق أعلى نتيجة مُسجلة على منصة AnTuTu حتى الآن، وهي 637099 نقطة. يتصدر هذا الهاتف أيضًا قائمة DxOMark لأفضل الهواتف الذكية على مستوى الكاميرا، كما حصل على التصنيف +A من فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الهواتف الذكية.

على سبيل المقارنة، صاحب أفضل نتيجة على منصة AnTuTu قبل إطلاق الهاتف Oppo Find X2 Pro هو الهاتف Asus ROG Phone 2 الذي حقق 507284 نقطة. وعلاوة على ذلك، فقد رأينا الهاتف Nubia Red Magic 5G الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن يحقق 633724 على نفس المنصة.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف Oppo Find X2 Pro الجديد يأتي مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة والتي توفر تقريب بصري يصل إلى ×5 وتقريب هجين يصل إلى ×10 فين حين يصل التقريب الرقمي إلى ×60.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo Find X2 Pro، فهي تشمل شاشة OLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب صغير في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

في حين تم حماية الواجهة الأمامية للهاتف Oppo Find X2 Pro بطبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية، فقد قررت شركة Oppo منح المستخدمين خيار الحصول على هذا الهاتف مع واجهة خلفية محمية بطبقة من السيراميك أو الجلد. وتجدر الإشارة إلى أن نسخة السيراميك تزن 207 جرام بينما تزن نسخة الجلد 200 جرام.

الهاتف Oppo Find X2 Pro الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 512GB من نوع UFS 3.0، كما أنه يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة ColorOS، ويحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، ويضم بطارية بسعة 4260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.