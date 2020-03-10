الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro يأتيان مع ثلاثة من ميزات Nokia OZO Audio

فاطمة أيت طالب - دبي - يتمتع الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro الجديدان بقدرات Nokia OZO Audio المتقدمة على مستوى تسجيل الصوت. بدأ هذا التعاون مع أولى هواتف Oppo Reno وإستمر مع سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series.

سلسلة هواتف Oppo Find X2 Series الجديدة تدعم ثلاثة من ميزات Nokia OZO Audio، وهي Audio 3D و Audio Zoom و Audio Windscreen. في حين أن لدى Oppo Reno 2 نفس الميزات، فإن هذا هو التكامل الأكثر تقدمًا مع تقنية Nokia OZO Audio حتى الآن، على الأقل وفقا للشركة. تم تصميم وإختبار هذه الميزات في مختبر الصوت التابع لشركة Nokia في تامبيري بفنلندا بواسطة مهندسي Nokia و Oppo الذين يعملون معًا.

بالنسبة لميزة Audio 3D، فهي تسمح بإلتقاط الصوت بمعدل 360 درجة وبدقة عالية. أما بخصوص ميزة Audio Zoom، فهي تعمل على تكبير الأصوات من الجزء الذي تقوم بتقريبه أثناء تسجيل الفيديو فقط. أما بالنسبة لميزة Audio Windscreen، فهي عبارة عن نظام متقدم لقمع ضوضاء الرياح. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الفيديوهات التجريبية أدناه :

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يستخدم الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro ثلاث ميكروفونات مختلفة لإلتقاط الصوت القادم من جميع الجوانب، وكذلك الحصول على معلومات إضافية تستخدمها ميزات Audio Zoom و Audio Windscreen.