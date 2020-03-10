شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة تسهل على المستخدمين التخلى عن الشبكة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن لمستخدمي فيس بوك في المملكة المتحدة نقل جميع صورهم ومقاطع الفيديو المخزنة على شبكة التواصل الاجتماعى بكل سهولة إلى جوجل، إذ تعني أداة نقل البيانات، التي تم إطلاقها في أيرلندا العام الماضي، أنه يمكن لمستخدمي فيس بوك نقل وسائطهم مباشرةً إلى صور جوجل بعدة خطوات قليلة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، توفر الأداة الجديدة للمستخدمين الذين يتخلون عن موقع وسائل التواصل الاجتماعي خيارًا آخر للاحتفاظ بالذكريات التي تم تحميلها على الموقع عبر السنين.

تم تطوير هذه الميزة الجديدة كجزء من مشروع نقل البيانات المفتوح المصدر، وهو شراكة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجعل المعلومات المستضافة على إحدى خدمات الوسائط الاجتماعية متاحة على خدمات أخرى، كما أنه يدعم الحق في قابلية نقل البيانات، كما هو منصوص عليه في قوانين الخصوصية الرقمية الجديدة التي أدخلت عليها القواعد التنظيمية العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي في 2018

قال ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيس بوك، في منشور بالمدونة: "إننا نعتقد في فيس بوك أنه في حالة مشاركة البيانات مع خدمة ما، يجب أن تكون قادرًا على نقلها إلى خدمة أخرى، وهذا هو مبدأ قابلية نقل البيانات، والذي يمنح الناس التحكم والاختيار مع تشجيع الابتكار أيضًا."

يمكن العثور على الأداة الجديدة في إعدادات فيس بوك، إلى جانب الأداة الحالية التي تتيح للمستخدمين تنزيل نسخة من جميع المعلومات الموجودة على فيس بوك.

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يمكن للمستخدمين الوصول إلى الأداة الجديدة في إعدادات فيس بوك ضمن القائمة المنسدلة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على سهم لأسفل في زاوية الصفحة الرئيسية، ومن هناك، يحتاج المستخدمون إلى الضغط على "معلومات فيس بوك الخاصة بك" مصحوبة بشعار فيس بوك الأزرق.

يجب عليهم بعد ذلك تحديد "نقل نسخة من صورك أو مقاطع الفيديو" متبوعة بـ "صور جوجل" في القائمة المنسدلة التي تحمل عنوان "اختيار الوجهة"، وبعد ذلك ، يتعين على مستخدمي فيس بوك نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بموجب عمليات نقل منفصلة وسيتم نقلهم إلى حساب جوجل الخاص بهم للتأكيد قبل بدء عملية النقل.

مع مراعاة الخصوصية والأمان، يتعين على المستخدمين إدخال كلمة مرور حساب جوجل الخاصة بهم قبل بدء عملية النقل.

على الرغم من أن الأداة الجديدة مبنية على برنامج مفتوح المصدر، فسيتم تشفير البيانات خلال رحلتها من فيس بوك إلى جوجل Photos وإلى أي منصة أخرى تضاف إلى مشروع نقل البيانات في المستقبل.