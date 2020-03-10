شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا خسر أغنى رجل بالعالم 7 مليارات دولار فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم التأثير العميق لفيروس كورونا، فيما يقول تقرير صادر عن قناة سي إن بي سي إن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وأغنى رجل في العالم، فقد ما يقرب من 7 مليارات دولار في يوم واحد مع انخفاض سعر سهم أمازون، ويقول التقرير إن ثروة بيزوس بين عشية وضحاها انخفضت من 117 مليار دولار إلى 110 مليارات دولار، بحسب موقع TOI.

ليس ذلك فحسب، فقد أفيد أن بيزوس فقد 18 مليون دولار في الشهر الماضي وحده، وتشير جميع التقارير إلى أن التأثير على سوق الأسهم كان بسبب فيروس كورونا، وفي الولايات المتحدة، خسرت الشركات التقنية الأربع الكبرى - Apple وAmazon وMicrosoft وAlphabet - ما يقرب من 321 مليار دولار في القيمة السوقية في يوم واحد فقط.

ويذكر تقرير سي إن بي سي أنه حتى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك قد خسر حوالي 4 مليارات دولار بين عشية وضحاها، ومن المثير للاهتمام، تغريدة "ماسك" مؤخرا حيث قال إن الذعر بسبب فيروس كورونا كان "غبي"، وبغض النظر عما يقوله أو يعتقد Musk، فإن آثار فيروس كورونا على صناعة التكنولوجيا كانت هائلة.

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حيث ألغت كل شركة كبيرة حدثًا أو حدثين في جميع أنحاء العالم، وقد أفيد أن سلسلة التوريد من المنتجات سوف تتأثر، وقالت شركة أبل أنه من المتوقع أن تحقق إيرادات الشركة نجاحًا كبيرًا، فيما أرسلت مايكروسوفت أيضًا تحذيرًا مشابهًا، ولم تقل أمازون عن أي شيء رسميًا، لكن من الواضح أنه أيضًا شعرت بتأثير تفشي المرض.

وتقريبا كل شركة كبيرة عرضت على موظفيها في الولايات المتحدة العمل من المنزل، حيث طلبت جوجل من موظفي مكاتب سان فرانسيسكو ونيويورك العمل من المنزل، كما ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أرسل مذكرة إلى الموظفين تقترح ذلك.