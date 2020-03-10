شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبيع أقل من 500 ألف هاتف ذكي فى الصين خلال فبراير بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية أمس الاثنين أن شركة أبل باعت أقل من نصف مليون هاتف ذكي في الصين في فبراير فقط، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى خفض الطلب على جميع هذه الأجهزة إلى النصف، وقد فرضت الصين قيوداً على السفر وطلبت من السكان تجنب الأماكن العامة في أواخر شهر يناير، قبيل عيد رأس السنة القمرية الجديد، وهو يوم عطلة رئيسي يتم فيه تقديم الهدايا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد ظلت هذه القيود سارية إلى حد كبير خلال معظم شهر فبراير، وفي المجموع، شحنت ماركات الهواتف المحمولة ما مجموعة 6.34 مليون جهاز في فبراير، بانخفاض 54.7 ٪ من 14 مليون في نفس الشهرمن العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات من أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT).

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وقد كان أيضًا أدنى مستوى لشهر فبرايرمنذ عام 2012 على الأقل، عندما بدأ CAICT نشر البيانات، وأظهرت البيانات أن العلامات التجارية التي تعمل بنظام أندرويد، والتي تشمل الأجهزة التي تنتجها Huawei Technologies وXiaomi، هي السبب في الانخفاض الكبير، حيث شهدت مجتمعة انخفاض الشحنات من 12.72 مليون وحدة في فبراير 2019 إلى 5.85 مليون.

وقد تراجعت شحنات أجهزة أبل إلى 494،000، من 1.27 مليون في فبراير 2019، وفي يناير، ظلت شحناتها ثابتة عند أكثر من 2 مليون، وقد توقعت شركتا الأبحاث IDC وCanalys في السابق أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 40٪ تقريبًا في الربع الأول، حيث أدى تفشي الفيروس إلى زيادة الطلب على خدمات سلسلة التوريد.

فيما تم إغلاق متاجر أبل التي تحمل علامتها التجارية في الصين لمدة أسبوعين على الأقل في فبراير مع تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا، وقد كتب تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، رسالة إلى المستثمرين في ذلك الشهر يحذرهم من أنها لن تلبي إرشادات الإيرادات الأولية للربع الحالي بسبب مشكلات الطلب.