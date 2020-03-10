فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد سماعات Powerbeats 4 القادمة من شركة آبل في رسومات تخطيطية أواخر الشهر الماضي مما أعطانا فكرة عن الشكل الذي ستبدو عليه. اليوم، حصلنا على أول دفعة من الصور الرسمية لسماعات الأذن اللاسلكية هذه مما يمنحنا نظرة أكثر وضوحًا على تصميمها وألوانها.
تبدو سماعات Powerbeats 4 مطابقة لسماعات Powerbeats Pro التي أطلقتها شركة آبل في العام الماضي ولكن مع إستخدام سلك فعلي يربط بين السماعتين. السماعة اليمنى تضم أزرار التحكم بالصوت بينما تضم السماعة اليُسرى زر المساعد الرقمي.
وفقا للشائعات، فإن النسخة الجديدة من سماعات Powerbeats ستضم رقاقة الصوت Apple H1، وعمر طويل للبطارية يصل إلى 15 ساعة وتصميمًا أفضل ومُحسن. الميزة الأخرى الجديدة هي تقنية الشحن السريع التي ستوفر لك 60 دقيقة من الإستخدام بعد خمس دقائق فقط من الشحن. يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستجلب موصل USB Type-C هذه المرة من أجل الشحن.
ستأتي سماعات Powerbeats 4 باللون الأبيض والأسود والأحمر. لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات حول السعر ولكن بالنظر إلى أنه تم بيع Powerbeats 3 مقابل 200 دولار أمريكي، فيجب أن نتوقع سعر مقارب لخليفتها.
كانت هذه تفاصيل خبر سماعات Powerbeats 4 القادمة من آبل تظهر في صور رسمية مُسربة مع تصميم مألوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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