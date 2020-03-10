Xiaomi تُطلق كاميرا 108MP للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro في الفضاء في إعلانها الترويجي الأحدث

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث إعلان تقوم شركة Xiaomi بنشره في حساباتها الرسمية على اليوتيوب وتويتر، يسلط الضوء على براعة كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro من خلال إلتقاط صور للأرض من قمر صناعي فضائي مزود بكاميرا 108 ميغابكسل الخاصة بالهاتف Xiaomi Mi 10 Pro.

أطلقت شركة Xiaomi قمرًا صناعيًا في العام 2019 مع نفس الكاميرا البالغة دقتها 108 ميغابكسل المستخدمة في الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro. على الرغم من أن الصور تبدو رائعة، إلا أنها لا تشكل سوى حوالي 8 ثوانٍ من الفيديو الترويجي الذي يبلغ طوله دقيقة واحدة و27 ثانية. إذا كنت تريد مشاهدة العينات، فإنتقل مباشرة إلى الثانية 0:54 في الفيديو.

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ربما يثبت الإعلان أن كاميرات الهواتف الذكية ليست عاجزة عن إلتقاط صور للأرض من الفضاء. ليس الأمر كما لو أنك قادر على إلتقاط صور للأرض من الفضاء بإستخدام كاميرا هاتفك الذكي، ولكن ما تحاول أن تعبر عنه شركة Xiaomi هنا هو أنه يمكن أن يُساعدك الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro وكاميرته الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل على مشاهدة العالم من حولك وتوثيق أفضل اللحظات.

حسب الإعلان، تتوقع شركة Xiaomi أن تخدم أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم في العام 2020. يتوفر الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro بالفعل في الصين، ولكن ستعلن الشركة عن إطلاقها لهذين الهاتفين على الصعيد العالمي يوم 27 مارس. ووفقا للنتائج المبدئية، فيبدو أن هواتف Xiaomi Mi 10 Series ستحصد مبيعات قياسية هذا العام.