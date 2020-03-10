تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد لهاتف P40 يؤكد على التصميم البارز لوحدة الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب العملاق الصيني الأنظار في ترقب لإطلاق الإصدارات المميزة من سلسلة P40 في 26 من مارس، ومن جديد تقدم هواوي إعلان تشويقي اليوم يؤكد على التصميم البارز لوحدة الكاميرة الخلفية.

ينطلق حدث هواوي قبل نهاية الشهر الجاري للإعلان عن هواتف P40، وP40 Pro، وأيضاً الإصدار الخاص P40 Premium، حيث أكد Richard Yu الرئيس التنفيذي للشركة على إنطلاق المؤتمر من مدينة باريس.

وتركز هواوي في إعلانها التشويقي على وحدة الكاميرة الخلفية بشكل خاص، التي يشار إلى أنها ستضم إعدادات خماسية، أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هواتف P40 ستضم رقاقة معالج Kirin 990، مع توقعات بنماذج 5G من الإصدارات الجديدة والتي تنطلق في الأسواق التي تتوفر بها دعم شبكات 5G.

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ولقد كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف P40 Pro يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 52 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل في كاميرة cine، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات ببعد بؤري 125مم.

كما يأتي هاتف P40 Premium Edition مع كاميرة خماسية تضم مستشعر رئيسي مع كاميرة بزوايا عرض واسعة، وأخرى periscope telephoto إلى جانب مستشعر ToF، لذا نترقب مؤتمر هواوي لنتعرف على تفاصيل أكثر حول الإصدارات الجديدة من سلسلة P40، على أن يتم بث الحدث بشكل كامل على شبكة الإنترنت.

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