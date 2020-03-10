الإختبارات تكشف أن Galaxy S20 أكثر عرضة للتلف مقارنة مع Galaxy S20 Ultra و +Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - أجرت شركة SquareTrade إختباراتها المعتادة لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة من سامسونج ووجدت أن العضو الأصغر في هذه التشكيلة هو الأكثر عرضة للتلف. الفرق أكبر بكثير مقارنة مع العام الماضي عندما سجلت جميع طرازات Galaxy S10 Series نفس النتائج.

يمكنك مشاهدة الهواتف تمر بالعديد من الإختبارات في الفيديو أدناه. طوله دقيقتان فقط ويظهر الضرر الذي لحق بكل هاتف.

لقد تحطمت شاشة الهاتف Galaxy S20 بالكامل خلال أول سقوط من 1.8 متر، ولم تكن الواجهة الخلفية أفضل حالاً. كان Galaxy S20 هو أيضًا الهاتف الوحيد من بين الثلاثة الذي تعطل بعد إختبار الثني وكان أداءه هو الأسوأ في إختبار السقوط. في الواقع، الإختبار الوحيد الذي نجح فيه هو إختبار الغمر في المياه.

Advertisements

وصل الهاتف Galaxy S20 Ultra إلى أعلى ضغط قبل الإنحناء وظل يعمل بعد ذلك. كان الهاتف قابلاً للإستخدام بعد إختبار السقوط على الوجه، على الرغم من ظهور بعض التشققات في الطبقة الزجاجية. وبالنسبة للهاتف +Galaxy S20، فقد حقق نفس النتائج، على الرغم من أنه أكثر عرضة للثني مقارنة مع Galaxy S20 Ultra، ولم يتعامل مع إختبار السقوط على الوجه بشكل أفضل. وتجدر الإشارة إلى أنه يصعب إصلاح جميع الهواتف الذكية الثلاثة.

هذه هي النتائج النهائية. ضع في إعتبارك أنه كل ما زاد الرقم كلما كانت نسبة المخاطرة عالية. وبالتالي، هذا يعني أن Galaxy S20 هو الأضعف مقارنة مع +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra.