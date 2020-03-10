الإعلان التشويقي الأحدث لـ Huawei P40 يؤكد البروز المثير للإهتمام لوحدة الكاميرات الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Huawei للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة القادمة والتي من المرجح أن تشمل كل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium في المستقبل القريب. قال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، السيد Richard Yu أنه سيتم الإعلان رسميًا عن هذه التشكيلة في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، واليوم ظهر إعلان تشويقي رسمي ليوم الإطلاق على الموقع الرسمي للشركة.

يمنحنا هذا الإعلان التشويقي نظرة خاطفة على وحدة الكاميرا، والتي ستكون بارزة بشكل مثير للإهتمام، ولكن هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن الشائعات تلمح إلى أن الهاتف الأرقى ضمن تشكيلة Huawei P40 Series سيضم خمس كاميرات في الخلف.

جميع هواتف Huawei P40 Series ستضم المعالج HiSilicon Kirin 990، على الرغم من أن بعضها قد تضم المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، إعتمادًا على السوق. ووفقا للشائعات السابقة، فسوف يكون Huawei P40 هو الأرخص ضمن التشكيلة، بينما من المتوقع أن يأتي الهاتف Huawei P40 Pro مع كاميرا أساسية بدقة 52 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا مُقربة بدقة 8 ميغابكسل.

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أما بخصوص الهاتف Huawei P40 Premium، فقد تردد أنه سيضم خمس كاميرات في الخلف تشمل الكاميرا الأساسية والكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا المقربة وكاميرا Time Of Flight، فضلا عن كاميرا الماكرو من أجل تلك اللقطات القريبة جدًا.

ستقوم شركة Huawei ببث حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series عبر شبكة الإنترنت حتى تتمكن من متابعته من منزلك أو مكتبك.