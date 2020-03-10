تيسلا تنتج سيارتها الكهربائية رقم مليون

أعلن (إيلون ماسك) Elon Musk الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة صناعة السيارات الكهربائية (تيسلا) Tesla عن إنتاج السيارة الكهربائية رقم مليون، لتصبح بذلك أول شركة لصناعة السيارات تحقق هذا الإنجاز، ونشر ماسك الخبر عبر

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

من حسابه على منصة تويتر مع صورة للسيارة الحاملة للرقم مليون، وهي Model Y، والفريق الذي صنعها.

ولم يعتقد الكثير من الناس منذ بضع سنوات فقط أن شركة (تيسلا) Tesla يمكنها إنتاج سيارات كهربائية بأرقام كبيرة، لكن شركة صناعة السيارات تمكنت من إنتاج ثلاث سيارات كهربائية هي: (Model S) و (Model X) و (Model 3)، وهي الآن على وشك إطلاق سيارتها الكهربائية الرابعة (Model Y).

كما لم تحقق أي شركة صناعة سيارات أخرى هذا الحجم عندما يتعلق الأمر بإنتاج سيارات ركاب كهربائية بعيدة المدى، ويشير الرقم الجديد أيضًا إلى الإنتاج الكبير الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2020.

ووفقًا لبيانات شهر أكتوبر من العام الماضي، فقد أصبحت (تيسلا) Tesla أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم بعد أن تجاوزت شركة (BYD) الصينية، واستطاعت في ذلك الوقت تسليم 807،954 سيارة كهربائية بحلول شهر أكتوبر 2019، في حين سلمت شركة (BYD) الصينية ما مجموعه 787،150 سيارة حتى الآن.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن إجمالي ما سلمته شركة (BYD) الصينية يشمل أيضًا مبيعات السيارات الهجينة (PHEV)، في حين أن شركة (تيسلا) Tesla لا تنتج سوى السيارات الكهربائية بالكامل.

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وزادت الطاقة الإنتاجية للشركة الأمريكية في عام 2020 مع زيادة الإنتاج في مصنع شنغهاي (Gigafactory Shanghai)، وهو مصنع (تيسلا) Tesla الثاني لإنتاج السيارات في العالم، وتخطط شركة صناعة السيارات لتحقيق معدل إنتاج سنوي قدره 150 ألف سيارة كهربائية في المصنع هذا العام.

وبالاقتران مع مصنعها في (فريمونت) Fremont، والذي يجب أن تتجاوز سعته 500 ألف سيارة كهربائية بحلول نهاية العام الحالي، فإنه من المفترض أن تمتلك الشركة طاقة إنتاج سنوية تبلغ 650 ألف سيارة كهربائية.

وبالاعتماد على بيانات العام الماضي والبيانات الجديدة حول إنتاج السيارة رقم مليون، فإن هذا يعني أن معدل إنتاج الشركة يبلغ حاليًا نحو 40 ألف سيارة كهربائية شهريًا.

تجدر الإشارة إلى أن (تيسلا) Tesla باعت خلال عام 2019 ما مجموعه 367 ألف سيارة كهربائية، ومع ذلك فقد تمكنت من تجاوز القيمة السوقية لشركة (فولكس واجن) Volkswagen الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بالرغم من (فولكس واجن) Volkswagen باعت 11 مليون سيارة.