سبوتيفاي يعيد تصميم الواجهة لتسهيل الوصول إلى المفضلة

أعاد المزود العالمي لخدمات الوسائط (سبوتيفاي) Spotify تصميم الشاشة الأولى التي يراها جميع المستخدمين عند فتح التطبيق المحمول على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، بحيث حصلت الصفحة الرئيسية للتطبيق على إعادة تصميم، وذلك بعد أن أعاد المزود العالمي لخدمات الوسائط تصميم الأقسام الصغيرة من التطبيق مع البداية أولاً بصفحات البودكاست.

ويلاحظ المستخدمون عن فتح التطبيق أن الشاشة الرئيسية الجديدة تستقبلهم وفقًا للوقت من اليوم مع عبارة صباح الخير أو مساء الخير، وتقول الشركة إن محتوى الشاشة وتوصياتها ستتغير مع مرور الوقت من اليوم، كما تم تنظيم المحتوى بشكل أفضل بحيث يمكن للمستخدمين الرجوع بسهولة أو تصفح التوصيات من الصفحة الرئيسية.

وكانت الشاشة الرئيسية السابقة تركز على سجل استماع المستخدمين من خلال وضع الأشياء في أعلى الصفحة، مثل قائمة الأغاني المشغلة سابقًا وقائمة أفضل المقاطع الصوتية، لكن التحديث الجديد يفصل الشاشة الرئيسية للتطبيق إلى قسمين رئيسيين هما المحتوى المألوف في النصف العلوي والمحتوى الجديد أو الموصى به في النصف السفلي.

وتعرض الشاشة الرئيسية الآن ستة أماكن أسفل مكان ظهور عبارة التحية، بحيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى أشياء مثل البودكاست الصباحي أو قائمة التشغيل الخاصة بالتمارين الرياضية، على أن يجري تحديث هذا المحتوى مع تغير الوقت من اليوم ليتماشى بشكل أفضل مع أنشطة المستخدم واهتمامته، وذلك استنادًا إلى السلوك السابق.

كما تعرض الشاشة الرئيسية أسفل هذه الأماكن الستة أشياء أخرى مثل أفضل الملفات الصوتية وقوائم التشغيل المجمعة خصيصًا للمستخدم، إلى جانب توصيات لاكتشاف أغاني جديدة بناءً على ما يستمع إليه المستخدم.

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ويشبه مفهوم الشاشة الرئيسية الجديدة ما أطلقته خدمة (باندورا) Pandora في أواخر العام الماضي من خلال علامة التبويب المخصصة المسماة “من أجلك”، وبشكل يشابه (سبوتيفاي) Spotify، فإن علامة تبويب (باندورا) Pandora تخصص المحتوى المعروض بناءً على الوقت من اليوم، بالإضافة إلى التوصيات الأخرى التي تقدمها بناءً على مزاج العميل أو نشاطه المحتمل.

وأدى التجديد الذي أدخلته خدمة (باندورا) Pandora إلى مضاعفة عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع الصفحة المخصصة، مقارنةً بتجربة التصفح القديمة، ومن المحتمل أيضًا أن تحصل خدمة (سبوتيفاي) Spotify على زيادة مشابهة في الاستخدام والمشاركة، وذلك لأن المستخدمين لن يضطروا للتنقل من أجل العثور على المحتوى المفضل لديهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقت استخدام أطول واكتشاف محتوى جديد أكثر.