تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن هاتف vivo V19 بكاميرة رباعية وسعر يبدأ من 300 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo في إندونسيا اليوم عن هاتفها المتوسط vivo V19، الذي ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية وسعر يبدأ من 300 دولار.

قدمت شركة vivo اليوم إصدار جديد من هواتفها المتوسطة في سوق إندونسيا، حيث يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، كما يتميز بجودة عرض FullHD بلس، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

يعد هاتف vivo V19 أحد إصدارات هذا العام بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، والتي تأتي في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

بينما تأتي الكاميرة الرباعية في هاتف vivo V19 في وحدة مستطيلة الشكل، مع إعدادات بشكل حرف L للكاميرة، ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، كما يدعم المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل عمق التصوير.

Advertisements

أيضاً تقدم vivo كاميرة هاتف V19 بميزة Super Night لدعم تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة، كما يدعم هذا الإصدار رقاق معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

هاتف vivo V19 يأتي بواجهة Funtouch OS 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف vivo V19 بألوان الأزرق، والأبيض، كما تأتي البطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومنفذ USB C للشحن، على أن يأتي النموذج الرئيسي من هاتف vivo V19 بسعر 300 دولار، كما تبدأ vivo الحجز المسبق للهاتف في سوق إندونسيا اليوم، بينما يتوفر للبيع في 26 من مارس.

المصدر

اعلان





