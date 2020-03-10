تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض مواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات إصدار Redmi القادم من الهواتف المتوسطة Note 9 Pro، الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 720G، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

نشر Ishan Agarwal في صفحته على تويتر مؤخراً تغريدة جديدة يوضح من خلالها مواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro قبل الإعلان الرسمي، حيث يعد هذا الإصدار أحد الإصدارات المتوسطة لهذا العام.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن ينطلق هاتف Note 9 Pro بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس مع أبعاد 20:9، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل بعدسات macro، مع مستشعر لدعم عمق التصوير.

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كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 720G، مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5020 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Redmi Note 9 Pro باللون الأزرق Aurora، مع اللون الأبيض Glacier إلى جانب اللون الأسود.

يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن خطط Redmi للإعلان عن هواتف Redmi Note 9 في مؤتمر يعقد في 12 من مارس، حيث يبث الحدث على شبكة الإنترنت، كما تدعم الإصدارات الجديدة نظام تشغيل Android 10.

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