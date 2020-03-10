تقرير آخر يُلمح لإمكانية تأجيل إطلاق تشكيلة iPhone 12 5G Series أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كان هناك تقرير أشار إلى أن شركة آبل قررت تأخير إطلاق iPhone SE2. يدعي التقرير أن هذا الهاتف وصل بالفعل المراحل النهائية من عملية الإنتاج، ولكن طلبت شركة آبل من مورديها المسؤولين عن إنتاج مكونات PCB تأجيل شحن الطلبات إليها في الوقت الحالي، مما أدى إلى ظهور تكهنات بأنه قد يتم تأجيل إطلاق iPhone SE2 حتى الربع الثاني من هذا العام.

لسوء الحظ، يبدو أن هذا التأخير قد يمتد أيضًا إلى هواتف iPhone 12 Series التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام. هذا وفقا لتقرير صادر من موقع Bloomberg والذي يقتبس من المحللين في Bank of America، أن شركة آبل ستؤجل إطلاق هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات 5G القادمة في النصف الثاني من هذا العام لنحو شهر تقريبًا.

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ومع ذلك، لا يمكننا القول أننا متفاجئون للغاية. ذلك لأن شركة آبل تعتمد إعتمادًا كبيرًا على الصين فيما يخص تصنيع أجهزتها، ومع إجبار العديد من المصانع على إغلاق أبوابها ومع تعرض المزيد من الأشخاص للحجر الصحي، فلا شك أن هناك طلبات مُتراكمة كثيرة. هذا يعني أنه حتى عندما يتم إعادة فتح المصانع، فإنها ستحتاج لبعض الوقت قبل أن تواكب الطلبات، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على هواتف iPhone 12.

ومع ذلك، لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كانت هواتف iPhone 12 Series ستتأخر فعلاً، ولكن إذا كنت تخطط للترقية، فقد يكون من الجيد أن تتقبل فكرة أن تنتظر لفترة إضافية منذ الآن.