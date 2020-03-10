الجيل المقبل من Apple HomePod قد يأتي مع قماش حساس للمس

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، تم تصميم مكبر الصوت الذكي Apple HomePod بحيث تم وضع عناصر التحكم في الأعلى حيث يمكن للمستخدمين التحكم في الموسيقى. يمكنهم أيضًا التحكم فيه بإستخدام المساعد الرقمي Siri. ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل، يمكن لمكبرات الصوت الذكية Apple HomePod إستخدام قماش حساس للمس يتيح للمستخدمين التحكم في مكبرات الصوت الخاصة بهم عن طريق لمس أي مكان في الجهاز.

هذا وفقا لبراءة إختراع من شركة آبل تم إكتشافها مؤخرًا والتي يقول وصفها : ” الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الصوت قد تشمل القماش. على سبيل المثال، يُمكن تغطية غلاف مكبر الصوت بطبقة من القماش. قد يتم توفير فتحات في القماش للسماح بإنبعاث الصوت من داخل الجهاز “.

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كيف سيعمل هذا، على الأقل وفقا لبراءة الإختراع، يبدو أن شركة آبل تخطط لنسج خيوط موصلة في طبقات القماش أو عن طريق تضمين طبقة حساسة للمس ( على غرار شاشات اللمس ) أسفل القماش نفسه، على الرغم من أن هذه الطريقة الأخيرة ستكون مُكلفة إذا كانت شركة آبل تخطط لجعل مكبر الصوت حساسًا للمس بالكامل.

ليست هذه هي المرة الأولى التي نرى أو نسمع فيها أن الأقمشة تُصبح ” أكثر ذكاءً “. عملت شركة جوجل مع شركة Levi’s على مشروع Project Jacquard في محاولة لإنشاء الملابس الذكية. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت تكنولوجيا الأقمشة الذكية ستصل إلى Apple HomePod أم لا.