ظهور تقرير جديد يُسلط الضوء على السعر المحتمل لجهاز Xbox Series S

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أطلقت شركة مايكروسوفت جهاز Xbox One، قامت الشركة بعد ذلك بإطلاق نسخة أرخص تُدعى Xbox One S. وبعد ذلك، قامت الشركة بإطلاق نسخة أقوى وأكثر تكلفة تُدعى Xbox One X. ونحن نتوقع أن تقوم شركة مايكروسوفت بنفس الشيء مع Xbox Series X الجديد بحيث ستقوم بإطلاق طرازات مختلفة من هذا الجهاز بأسعار مختلفة.

ومع ذلك، لا أحد يعرف كم ستُكلف هذه الأجهزة، ولكن وفقا لآخر الشائعات، يمكن تسعير Xbox Series S بسعر يبدأ من 300 دولار أمريكي. يُشار إلى أن Xbox Series S يُعرف حاليًا داخل شركة مايكروسوفت بالإسم الرمزي ” Lockhart “، وسيكون بمثابة خليفة لجهاز Xbox One S الحالي. ويُشاع بأن هذا الجهاز يستخدم معمارية Zen+Navi ومعالج رسوميات بقدرة 4 تيرافلوبس.

في حين أن 300 دولار أمريكي ليست مبلغًا بسيطًا، فعندما تفكر في الشائعات التي تفيد بأن أجهزة الألعاب المنزلية القادمة من مايكروسوفت و Sony قد تُكلف ما بين 600 و 800 دولار أمريكي، فإن 300 دولار أمريكي تبدو وكأنها صفقة مميزة. ومع ذلك، لسنا متأكدين من الأشياء التي سيتم التضحية بها في جهاز Xbox Series S، وخاصة مع هذا الإختلاف الكبير في السعر.

مع أجهزة Xbox One الحالية، قامت شركة مايكروسوفت بجعل الألعاب متوافقة مع جميع الطرازات، بغض النظر عما إذا كنت تملك Xbox One أو Xbox One S أو Xbox One X. نأمل أن يتم الكشف عن الأسعار الرسمية قريبًا، لذلك حتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.