تكنولوجيا: ملصق إعلاني يكشف عن كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة في Vivo V19 Pro

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Vivo للإعلان اليوم عن هاتف VIVO V19، وفي ملصق إعلاني رصد مؤخراً كشف كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة لهاتف V19 Pro.
يعقد حدث VIVO في إندونسيا اليوم للإعلان عن VIVO V19، ولقد كشف إعلان تشويقي سابق عن أن هاتف V19 يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع كاميرة خلفية بإعدادات رباعية، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على إصدار أخر Pro يأتي بكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة.
نشرت التسريبات الجديدة للملصق الإعلاني اليوم عبر 91Mobiles، حيث ظهرت الكاميرة المزدوجة في ثقب الشاشة في الإعلان مع V19، وهو ما يختلف عن مقطع الفيديو التشويقي الذي نشر خلال الفترة الماضية، والذي يظهر فيه تصميم الهاتف بكاميرة واحدة في ثقب الشاشة.
وتتجه التوقعات إلى أن الإصدار الذي يظهر في الإعلان التشويقي هو الإصدار الرئيسي من هاتف V19، بينما يظهر في الملصق الإعلاني هاتف Vivo V19 Pro، والذي ينطلق في السوق الهندي وفقاً للتوقعات.
يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن بعض مواصفات هاتف V19 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 730G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.
كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh ويأتي بنظام تشغيل Android 10.
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