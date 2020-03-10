Apple Watch Series 6 قد تأتي مع ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمتع الساعة الذكية Apple Watch بالقدرة على رصد معدل ضربات القلب، وفي السنوات الأخيرة، قامت شركة آبل كذلك بتضمين ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في ساعتها الذكية. الآن يبدو أن الجيل القادم من Apple Watch والذي من المفترض أن يحمل إسم Apple Watch Series 6، سيأتي مع ميزة صحية أخرى، وهي مراقبة مستوى الأوكسجين في الدم.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع 9to5Mac والذي إكتشف بعض الأدلة ضمن مقتطفات من كود iOS 14 والتي تلمح إلى هذه الميزة. وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن دور هذه الميزة، فإذا كانت مستويات الأوكسجين في الدم قد إنخفضت إلى نقطة معينة، فقد يكون ذلك علامة على حدوث خطأ ما.

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قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تعرض وظائف القلب والدماغ للخطر، إمتلاك Apple Watch القدرة على إكتشاف ذلك قد يساعد في إنقاذ المزيد من أرواح المستخدمين. في الوقت الراهن، من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لعتاد إضافي داخل Apple Watch لتشغيل هذه الميزة، مما يعني أنها ستكون حصرية لـ Apple Watch Series 6 والطرازات الموالية.

بالإضافة إلى ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم، فقد رصد موقع 9to5Mac أيضًا أدلة تدل على أن شركة آبل تتطلع إلى تحسين ميزة ECG، حيث ستقوم بترقيتها للمساعدة في توفير قراءات أكثر دقة لمعدلات ضربات القلب بين 100 و 120 نبضة في الدقيقة.