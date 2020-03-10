تقرير جديد يقترح إمكانية تأجيل إطلاق الهاتف iPhone SE2

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع للحصول على هاتف iPhone إقتصادي، فربما تكون قد سمعت التقارير التي تدعي أن شركة آبل تعمل على الهاتف iPhone SE2 والمعروف أيضًا بإسم iPhone 9، وهو الهاتف الذي سيتم إطلاقه ليحل محل iPhone SE الحالي الذي تم إطلاقه في العام 2016. وكانت الشائعات قد لمحت إلى إمكانية إطلاق هذا الهاتف في أوائل العام 2020، ولكن يبدو أن هناك فرصة أن يتم تأخيره.

هذا وفقا لتقرير حديث من موقع DigiTimes والذي يقول بناءً على مصادره الخاصة أن هناك تأخير على مستوى طلبات PCB المخصصة للهاتف iPhone SE2. ويبدو أن شركة آبل أخبرت الشركات التي تتعامل معها بضرورة تأخير شحنات PCB إلى الربع الثاني من هذا العام.

الشائعات تشير إلى أنه كان من المقرر في الأصل أن يتم شحن PCB في شهر مارس، ليتناسب ذلك مع حدث 31 مارس الذي ستعقده شركة آبل حيث ستُعلن عن منتجاتها الجديدة ليتم إطلاقها بعد أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك، الآن بعد أن تم تأجيل شحن طلبات PCB، فيبدو أنه لن يتم إطلاق iPhone 9 حتى الربع الثاني من هذا العام.

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ومع ذلك، يُقال أن الهاتف نفسه قد وصل المرحلة النهائية على مستوى الإنتاج، لذلك يبدو أن PCB هو واحد من المكونات القليلة المتبقية اللازمة لتجميع الهاتف كليًا. لسنا متأكدين من السبب الذي دفع شركة آبل لتأجيل الطلبات، ولكن حتى نحصل على معلومات رسمية، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من المصداقية.