شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف الجيل الخامس من أيفون لن تصل فى موعدها المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تطلق أبل أول هاتف 5G هذا العام، ومع ذلك، يشير تقرير جديد الآن إلى أن 5G iPhone قد يتأخر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كشف تقرير لوكالة بلومبيرج، أن أحد المحللين يعتقد أن إطلاق 5G iPhone يمكن أن يتأخر لمدة شهر في خريف هذا العام، وإلى جانب ذلك، يمكن أن يتأخر iPhone 12 وiPhone 9 لعدة أشهر بسبب انخفاض الطلب وسلسلة الإمداد بسبب فيروس كورونا.

ويضيف التقرير أيضًا أن توقيت إطلاق إصدارات أيفون القادمة سيعتمد على كيفية زيادة إرادة المنتج للأجهزة في أبريل ومايو، ومن المتوقع أيضًا أن تبدأ مصانع التصنيع الصينية عملها بشكل طبيعي بحلول نهاية مارس، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة آبل أيضًا أنها لن تكون قادرة على تحقيق أهداف إيراداتها في ربع مارس نظرًا لتأثير فيروس كورونا المستمر.

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وقالت عملاق التكنولوجيا إنها تراقب الوضع بانتظام وستقدم أيضًا معلومات إضافية عن أرباحها الفصلية في أبريل، كما كشف تقرير آخر لـ Bloomberg أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قد طلب من موظفيها في جميع أنحاء العالم العمل من المنزل خلال الأسبوع المقبل بسبب الخوف المتزايد من فيروس كورونا.

ولا ينطبق العمل من السياسة الداخلية لشركة أبل على العمال الذين يعملون في 500 متجر تجاري عالمي للشركة، وبالنسبة لهم، قالت الشركة إنها ستعمل على تقليل عدد الأشخاص في المتاجر الخاصة بمواعيد Genius Bar، وفي فبراير من هذا العام، أغلقت شركة آبل مؤقتًا متاجر البيع بالتجزئة في الصين للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس القاتل.