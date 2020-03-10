طلاب صينيون يحتالون لإزالة تطبيق للتعلم عن بعد من آب ستور

احتال طلاب المدارس في مدينة ووهان الصينية لإزالة تطبيق للتعلم عن بُعد من متجر آب ستور، وذلك للتفرغ للعب في وقت فُرض حجر صحي على جميع ساكني المدينة التي تعد مصدر فيروس كورونا الجديد الذي انتشر على مدى الأسابيع الماضية منها إلى أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم وتسبب في وفاة الآلاف.

وبعد فرض الحجر الصحي وإغلاق المدارس، كان على الطلاب استخدام تطبيق تملكه شركة علي بابا يُسمى (دينك توك) DingTalk لحضور الدروس عن بُعد، وذلك بعد أن حصل التطبيق في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي على مزايا تعليمية جديدة.

ولكن الطلاب سمعوا إشاعة عن أن التطبيقات التي تحصل على تقييم منخفض بنجمة واحدة تُزال من المتجر، ولأن الأطفال وجدوا في الحجر الصحي فرصةً للعب مع والديهم الذين هم أيضًا اضطروا للبقاء في المنازل، أجمعوا أمرهم على تقييم التطبيق بنجمة واحدة.

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وبعد ذلك، رفع القائمون على تطبيق DingTalk مقطع فيديو على موقع البث الصيني Bilibili يطلبون من الأطفال عدم تقييم التطبيق في محاولة لإزالته، ولأن الطلب كان مُغنًّى فقد حقق أكثر من 17 مليون مشاهدة. وفي مواجهة تقييمات الطلاب، اجتمع مستخدمون آخرون على إعطاء التطبيق تقييمات بخمس نجوم.

يُشار إلى أن الصين ليست وحيدة في إغلاق المدارس، والجامعات بهدف الحدث من انتشار فيروس كورونا الجديد، إذ أعلنت جامعات أمريكية شهيرة عن تعليق الدروس، كما أن المملكة العربية السعودية أعلنت إغلاق المدارس والتحول إلى التعلم الافتراضي.